ボートレース住之江のG1「第53回高松宮記念特別競走」が、きょう8日に開幕する。初日メインは12Rの高松宮特選だ。

激戦必至の一戦。それでも本命は白い勝負服がよく似合う王者・松井。いきなり本体整備も、この時間帯までにはキッチリ底上げしてくるはず。地元の先陣は王者が切る！！カドに陣取る峰が自在の走りで接近。馬場もロスなく差せれば勝機十分。前検気配良かった石野の割り込み一考。

＜1＞松井繁 もらったまま乗りました。手応えはもうひとつ。本体も含めて、いつも通り調整していきます。

＜2＞馬場貴也 片面だけ回していったけど、手前が重かった。走り出してからも伸びていく感じはなかった。班でも一緒でした。

＜3＞平本真之 そのまま乗ったけど、起こしとかターン直後に止まる。スリットの足も良くなかったし、スタートも届いてなかった。

＜4＞峰竜太 ペラは少し叩いた。足合わせは一緒くらいだけど、握り込みの感じはいいですね。整備をせずにペラで足を求める。

＜5＞佐藤翼 少し気になるところがあったのでペラは叩いていった。まだ途中だけど班で劣勢感はなかったし、乗り心地も悪くない。

＜6＞石野貴之 ペラを叩いて乗ってみたけど、回転が合っていなかった。2カ月前に乗っているエンジンというのは記憶になかった。