◆米大リーグ オリオールズ―ドジャース（７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャースのクレイトン・カーショー投手（３７）が７日（日本時間８日）、敵地・オリオールズ戦に先発し、５回３分の２で８３球を投げ、今季最多８三振を奪うなど、４安打２失点好投を見せて、通算２２２勝目となる今季１０勝目の権利をつかんで降板した。カーショーが８三振以上を奪うのは、２３年６月８日（同９日）の敵地・レッズ戦で９三振を奪って以来２年３か月ぶりだ。

メジャー４５１試合目の登板で、初めてオリオールズ戦に先発したカーショー。チームが５連敗中という苦しい状況の中、中４日でマウンドに上がった。大谷翔平投手（３１）の４７号先頭弾で先取点をもらった１回裏は、２番のマウントキャッスルから空振り三振を奪うなど３者凡退の好発進。２回も２死から四球こそ許したが、危なげなく無失点で切り抜けた。

３回には大谷の２打席連発４８号ソロ、ベッツの１６号ソロの２者連続弾で２点を追加してリードが３点に広がり、３回裏も３者凡退。４点リードとなった４回は２者連続三振を奪った２死からリベラにこの試合初安打となる右前安打を許したが、続くＡ・ジャクソンからこのイニング３つ目の三振となる空振り三振を奪った。

５回は初めて先頭打者の出塁を許すも、１死一塁から２者連続三振。６回は２死からヘンダーソンに右前安打を許し、リベラに左中間への適時二塁打を許して１―４と３点差となって勝利投手の権利を持ってマウンドを降りた。その後２番手のヘンリケスがＡ・ジャクソンに適時二塁打を浴びて失点は「２」。１０勝目となれば、２３年以来１３度目の２ケタ勝利となる。