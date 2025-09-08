¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¡¦Ê¡ÅÄÍªÂÀ¡ÈÆÈÆÃÉñÂæ¡É½Ð±é¡¡£²£´Ìò¤ò¥¥ã¥¹¥È£µ¿Í±é¤¸Ê¬¤±¡¡¼ÂÎÏÇÉ½¸·ë¡Ö¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡×
¡¡£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô½êÂ°¤Î£´¿ÍÁÈ¡¦¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¤ÎÊ¡ÅÄÍªÂÀ¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯£±¡¢£²·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡Ö¥Á¥§¡¼¥Û¥Õ¤ÎÁÕ¤Ç¤ëÊª¸ì¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬£·Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ö¤ª¤«¤·¤ÊÆó¿Í¡×¡Ö¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÊÆ¤Î·àºî²È¥Ë¡¼¥ë¡¦¥µ¥¤¥â¥ó¤¬£±£¹£·£³Ç¯¤ËÈ¯É½¡£¥í¥·¥¢¤ÎÂçºî²È¡¦¥Á¥§¡¼¥Û¥Õ¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃ»ÊÔ½¸¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¿Í¤Îºî²È¤¬¿Ê¹ÔÌò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ºî²È¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿Ã»¤¤ºîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª£²£´Ìò¤ò¡¢¥¥ã¥¹¥È£µ¿Í¤¬±é¤¸Ê¬¤±¤ëÆÈÆÃ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤È¤È¤â¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö°ì¿Í¼Çµï¡×¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ë¤â¹âÉ¾²Á¤Î¥¤¥Ã¥»¡¼Èø·Á¤ä¡¢½¨°ï¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÇÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ÂÆ£¶Ì·Ã¤é¡¢¼ÂÎÏÇÉ¤ÎÌÌ¡¹¡£Ê¡ÅÄ¤ÏÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À°õ¾Ý¤ò¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ëÌò¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î¶¦±é¡£¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ËþÂ¤¹¤ë»ö¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë»ö¤òÂç»ö¤Ë¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌò¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£