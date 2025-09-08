◇女子ゴルフツアーゴルフ5レディース最終日（2025年9月7日 千葉県 ゴルフ5カントリーオークビレッヂ＝6505ヤード、パー72）

首位タイで出た20歳の荒木優奈（Sky）が5バーディー、1ボギーの68で回り、通算12アンダーでツアー初優勝を飾った。入谷響（19＝加賀電子）に続く2人目の新人Vで今季の初優勝者は7人目となった。1打差には柏原明日架（29＝富士通）がつけた。今大会は初日が台風接近のため中止となり2日間36ホールの短縮競技で行われた。

最終18番、1・5メートルのウイニングパットを沈めると荒木の笑みがはじけた。「終わったー！わー！」。13番のバーディーで混戦を抜け出すと同組で回った同じ宮崎・日章学園高出身で10学年上の「スターみたいな大先輩」柏原の猛追をかわした。

“5度目の正直”で初Vをつかんだ。ルーキーながら今大会が自身5度目の初日首位発進。5月ブリヂストン・レディースでは首位に並んで最終日を迎えたものの2打及ばず涙。今回は「（涙は）ちょっとだけ。ちょちょぎれるくらい」と笑顔で栄冠を手にした。

高校3年間同じクラスだった菅楓華、新人一番乗りVを挙げた入谷響ら戦友から刺激を受けた。「みんなのおかげで頑張ろうと思えた」と感謝した。初日から首位を守る完全Vも36ホールの短期決戦となった今大会。「まぐれって思う人もいると思う。3、4日間大会で優勝したい」と新たな目標を掲げた。

◇荒木 優奈（あらき・ゆうな）2005年（平17）6月17日生まれ、熊本県出身の20歳。4歳からゴルフを始める。宮崎・日章学園高出身。日本ジュニアを制し、高校3年時にはトヨタジュニアゴルフワールドカップで個人、団体の2冠を達成。昨年、2度目の挑戦でプロテストに合格。今季トップ10入りは7回。今季1Wの平均飛距離244.22ヤード。1メートル56。