◆米大リーグ ブレーブス２―１８マリナーズ（７日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）

マリナーズのカル・ローリー捕手が７日（日本時間８日）、敵地・ブレーブス戦に「２番・ＤＨ」で先発出場し、９回にこの日６打席目で２試合連続となる５３号３ランを放った。

５打数１安打で迎えた９回１死一、三塁、右腕ムニョスの真ん中に入ってきたスライダーをジャストミート。打球速度１７７キロの快音を発した打球はセンターバックスクリーンに一直線の飛距離１３０メートルの完璧弾となった。

本塁打を打つごとに記録を作るローリー。この日はＤＨで出場。捕手出場４２本塁打は２００３年にＪ・ロペス（ブレーブス）がマークした捕手の本塁打数の最多記録に並んでいるが、この日はスイッチヒッターの最多記録、伝説の１９６１年Ｍ・マントル（ヤンキース）の５４本にあと１本と迫った。

これでジャッジ（ヤンキース）に１０本差。米大リーグ公式サイトのＭＶＰ予想投票でもトップに浮上。チームも２連勝しポストシーズン進出の可能性を残しており、期待は高まるばかりだ。