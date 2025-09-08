9月19日、20日に東京国際フォーラム ホールAにて行われる、松本隆の作詞活動55周年を記念したコンサート『風街ぽえてぃっく2025』の最終出演者が発表された。

本イベントは、『第一夜：風編』と『第二夜：街編』の全2夜で完結する内容に。今回は、第一夜に水谷豊、第二夜に綾瀬はるかの出演が発表された。なお綾瀬は、本イベントが初のコンサート出演となる。今回の発表で、2日間に出演する全28組が出揃った。

予定演奏曲には、第一夜に「あなたを・もっと・知りたくて」「すこしだけ やさしく」「やさしさ紙芝居」「ルビーの指環」、第二夜に「赤いスイートピー」「瞳はダイアモンド」が新たに発表された。松田聖子の楽曲は第一夜では5曲、第二夜では10曲がクレジットされている。

また、松本と大滝詠一コンビの楽曲は両日合わせて9曲、松本と呉田軽穂（松任谷由実）コンビの楽曲は両日あわせて9曲、松本と筒美京平コンビの楽曲は両日あわせて8曲がクレジットされた。

さらに、当日に会場にて販売されるオフィシャルグッズも発表された。パンフレットには、松本が本イベントへの思いを語ったインタビューや、井上鑑のインタビューに加えて、鈴木茂と南佳孝による対談を掲載。さらに、爆笑問題の田中裕二、明治大学教授の齋藤孝、音楽評論家のスージー鈴木、朝日新聞文化部記者の藤崎昭子、書籍編集者の君塚太による書き下ろしコラムなどの内容を、ライターの馬飼野元宏が監修している。

パンフレットに加えて、松本のシルエットをあしらった本イベントオリジナルTシャツ『風街てぃ～しゃつ』『風街特製 涙拭く 木綿のハンカチーフ』『風街こっとん・と～と』もグッズに登場。また、55周年を迎える洋菓子店 ポアールとのコラボクッキー缶『風街くっきい』も販売される。そのほか、2日間通し券購入者の特典『風街グッズ』も発表され、特典は本イベントでしか手に入らない『風街ぽ～ち』となる。

チケットは、各日通常チケットを各プレイガイドにて一般発売中。2日間通し券はすでに販売終了となっている。また、オフィシャルサイトには出演アーティストからのコメントも続々と到着しているとのことだ。

