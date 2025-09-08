¡Ú¼ÂÏÃ¡Û92ºÐÁÄÊì¤ÎÁÔÀä¤Ê²áµî¤Ë¡Öµã¤¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤¿¡×¢ªÍÜÊì¤«¤é¤Î¤¤¤¸¤á¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÁÄÊì¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿ÍýÍ³¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
»Ä½ë¤¬¸·¤·¤¤½µËö¤Ï¤ª²È¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤êÌ¡²è»°Ëæ¡©ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¥Ð¥º¤Ã¤¿Ì¡²è¤ò¾Ò²ð¡£
Instagram¤ä¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥°¤Ç¼ÂÏÃ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤òÉÁ¤¯Ì¡²è²È¤Î¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¡£¥Ö¥í¥°¤Ï2021Ç¯¤Ë·î´Ö3000ËüPV¤òµÏ¿¤·¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥° OF THE YEAR 2021¡×ºÇÍ¥½¨¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯12·î¤«¤é¼¹É®¤·¤¿¡Ø¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÀïÁ°¤«¤éÀ¸¤¤ëÁÄÊì¡¦¥¥è¤µ¤ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¼ÂÂÎ¸³¤òÌ¡²è²½¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤ËËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿(¸åÊÔ)¡£
92ºÐ¤ÎÁÄÊì¡¦¥¥è¤µ¤ó¤Î²áµî¤òÃÎ¤Ã¤¿¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÁÔÀä¤ÊÂÎ¸³¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È´¶¤¸¡¢Ì¡²è²½¤ò·è¤á¤¿¡£ºîÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÊ¹¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¡¢¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ©ºî¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤«¡¢¤½¤Î¿¿°Õ¤ËÇ÷¤ë¡£
Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥¥è¤Ï¡¢²Ç¤°¤Þ¤ÇÍÜÊì¤«¤é¤Î¤¤¤¸¤á¤ËÂÑ¤¨Â³¤±¤¿¡£¤½¤Î²á¹ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¡¢ÉÁ¤¯¤³¤È¤ò¤¿¤á¤é¤¦½Ö´Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶ì¤·¤¯¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢É®¤¬»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢»ä¤¬ÉÁ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÂ¾¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈÆ±»þ¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´°À®¤Þ¤Ç¤ËÆÃ¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òµâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤éÉÁ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
²ÈÂ²¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¿Í¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¤âÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤Ã¤Á¤è¤ê¤â¤³¤Ã¤Á¤ÎÏÃ¤òÉÁ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¤È¤«¡¢¤³¤ì¤òÉÁ¤¤¤¿¤é¥¥è¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë»ä¤ÎÊì¿Æ¤¬·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤Ê¡©¤Ê¤É¤È¡¢ºîÉÊ¤òÉÁ¤¯¤¦¤¨¤ÇÍ¾·×¤Ê´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òµâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢ÉÁ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÁÏºî¤ËÂÐ¤¹¤ë°ì´Ó¤·¤¿»ÑÀª¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÉÁ¤¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇºîÉÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£