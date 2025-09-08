CMソングはDa-iCEの最新曲！小栗旬・畑芽育・Da-iCE出演『モンダミン』新TVCMを公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アース製薬株式会社の洗口液『モンダミン』が8月20日に全面リニューアルされ、新しいイメージキャラクターとして俳優の小栗旬、女優の畑芽育、アーティストのDa-iCEが出演する新TVCMを9月8日より全国で放映が開始されることが発表された。

■CMソングはDa-iCEの最新曲「Tasty Beating Sound」

今回のTVCMでは、それぞれの日常や生活に寄り添い、モンダミンが身近な存在として描かれている。CMソングにはDa-iCEが9月24日に配信リリースする最新曲「Tasty Beating Sound」を採用。この楽曲は「ココロオドルお祭りソング」をテーマに掲げ、楽曲タイトル・歌詞・ビートに至るまで俳句や川柳に見られる詩の形式である五・七・五で構成されており、幅広い年齢層に楽しんでもらえるよう制作されている。

■TVCMストーリー「ブランドストーリー」篇

小栗旬、畑芽育、Da-iCEの「準備、できてる？」という呼びかけから始まり、日常のさまざまなシーンで笑顔が広がっていく。ちょっとした出来事や掛け合いを通して生まれる、思わず笑顔になる瞬間を描写。「お口年齢をケアする。」という新しい提案とともに、「いい口で、笑おう。」というメッセージを通じて、新しいモンダミンの誕生を描くストーリー。

■TVCMストーリー「お口年齢」篇（小栗旬）

プレミアムな空間で、「ご存じない？お口年齢。」と語りかける小栗旬からスタート。「毎日のケアが大切なのはお肌もお口もそりゃ一緒ですよね。」と問いかけ、商品の特長を印象づける。「さぁ、いい口で、笑おう。」のセリフで締めくくる、大人のオーラルケアを提案するストーリー。

■小栗旬 撮影エピソード

光が差し込むスタジオに、小栗旬が静かに歩みを進める印象的なカットから撮影はスタート。現場では、スタッフと真剣な面持ちでやり取りする姿も見られ、CMへのこだわりが随所に感じらた。モンダミンを手に取るシーンでは、口元の動きひとつにも細やかな気配りを見せ、鏡越しにその演技を丁寧に確認する小栗旬の眼差しが印象的。光と影を巧みに活かした演出の中で、その存在感が際立っていた。「あたらしいモンダミン、始まる。」というラストカットでは、自然な笑顔を見せ、現場全体を明るく包み込むような雰囲気に。プレミアムケアの名にふさわしい、丁寧かつ軽やかな小栗旬の演技が光る撮影となった。

■TVCMストーリー「よく笑う」篇（畑芽育）

晴れやかな屋外で、「せっかく笑える時は、思いっっっきり笑わないと損じゃない？」と元気に語りかける畑芽育。爽やかな笑顔とともに、「いい口で、笑おう。」という前向きなメッセージで締めくくるストーリー。

■畑芽育 撮影エピソード

撮影当日、畑芽育は青空の下、晴れやかな笑顔で現場に登場。爽やかな雰囲気そのままに、和やかな空気をまといながら撮影がスタート。様々な衣装でのシーンでは、それぞれの世界観に合わせて表情やしぐさを繊細に使い分け、見る人の印象に残る演技を披露。そのたびに、スタジオには自然と笑顔があふれ、明るく前向きな空気が広がっていった。モンダミンを使用するシーンでは、細部にまでこだわった演出が行われ、畑芽育も一つひとつ丁寧に応えていく姿が印象的。笑顔を絶やさず、現場全体をやさしく包み込むような存在感で、撮影は終始、あたたかなムードに包まれていた。

■TVCMストーリー「Da-iCE」篇

自然に囲まれたスタジオの中で、楽曲制作やダンスに取り組むDa-iCEの姿を描写。真摯に向き合う表情や仲間とのやり取りを通じて、等身大の努力とチームワークを伝える内容に。「いい口で、笑おう。」のメッセージで 締めくくるストーリー。

■Da-iCE 撮影エピソード

Da-iCEの5人が登場したのは、まるで共同生活を送っているかのような空間を再現したスタジオ。楽曲制作やダンス練習に取り組むシーンでは、それぞれの役割や個性が活かされ、グループとしての魅力がいっぱいに表現されていﾙ。真剣な表情でパフォーマンスに向き合うダンスや歌唱シーンでは、Da-iCEが音楽に向ける真摯な姿勢が垣間見えた。また、振り付けを確認し合う場面では、メンバー同士の信頼関係や、チームワークの良さが感じられる。撮影の合間には談笑する姿も多く見られ、オンとオフの切り替えが自然にできるところもDa-iCEらしさのひとつ。さらにこの日は、工藤と岩岡の誕生日サプライズも行われ、現場はあたたかな拍手と笑顔に包まれた。現場全体がポジティブなエネルギーに包まれ、Da-iCEならではの結束力が印象に残る撮影となった。

■新イメージキャラクター就任特別インタビュー

