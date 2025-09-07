駅のベンチで、夫の体調不良に焦る私 → 見知らぬ人々の『温かい言葉と行動』に「感謝しかない」

筆者が電車に乗っていたときの体験です。

夫が体調不良になってしまったのですが、どうしていいか判断できず、おろおろしてしまいました。

しかし、ある出来事が起きたのです。

一体、何があったのでしょうか？

夫が突然、体調不良に！ どうしたら……

見ず知らずの私たちを助けてくれた優しさに、心から感謝の気持ちが沸き上がりました。

私も、困っている人がいたら、躊躇せず声をかけようと思いました。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：中谷 茜

FTNコラムニスト：田辺詩織

元医療事務、コールセンター勤務の経験を持つ在宅ワーカー。文学部出身で、文章の力で人々を励ましたいという思いからライターの道へ。自身の出産を機に、育児ブログを立ち上げ、その経験を生かして執筆活動を開始。義実家や夫、ママ友との関係、乳幼児期から中学受験まで多岐にわたる子育ての悩みに寄り添い、読者が前向きになれるような記事を届けている。