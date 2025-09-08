◇セ・リーグ 阪神2―0広島（2025年9月7日 甲子園）

阪神・藤川監督ほど甲子園で投げた投手はいない。355試合登板はプロ野球最多。「球児」の名前を持ち甲子園を愛し愛された人が、監督としてそのマウンドで宙を舞った。今季最多4万2649人の前で両手にガッツポーズをつくり、5回舞った。

球団創設90周年に、新人監督として球団で初めて優勝した。9月7日という日付上の史上最速Vのおまけも付いた。NPB通算243セーブを挙げた現役時代と同様の輝かしい勲章を手にした。

優勝インタビューの第一声は「いや、選手たちが強いわ」。続けて「毎日が長く感じるかなと思いましたが、解説をしていたのが昨日のことのようで。それだけ一瞬で過ぎ去ったような。選手が常に練習をして技術に磨きをかけていた。本当に心強い選手です」と道のりをかみしめた。

窮地は6月の交流戦の7連敗。救援の石井を欠いた苦境を、持ち前のポジティブ精神で切り替えた。監督室に備える星取り表に、黒星シールを7個貼る代わりに「梅雨休み」と書いた。勝敗は、日々変化する「天気予報みたいなもの」と割り切った。7月1日からの甲子園での巨人戦を全て1点差で3連勝して勢いづいた。11連勝につなげ、8月を前にして独走態勢を築いた。

口癖のように唱えた「没頭」を自身が最も実践した。マグロ釣り、スノーボード、バイクなどのアウトドア遊び。20年の引退後に時間を埋めた趣味に目を向けなくなった。

「監督になって、スマホの画像が全く増えないんですよ」

四六時中、チームのことで頭がいっぱいだった。「ショートスリーパー」を公言し、クラブハウスに来るのは午前10時ごろ。試合開始8時間前から監督室にこもり、データを入念に調べた。相手の映像も徹底チェックして出場選手や継投プランを決めた。

「データはもの凄く重要。自分の中では24時間の内のたくさんの時間を使った」

前回優勝の23年の戦力が残る中、内野に大胆な守備シフト敷いたことが大きな変化。準備は昨秋から。安芸キャンプにスコアラーを呼んだ。異例の早さで他球団対策に着手。主軸だけでなく打者ごとに守備位置を変え、カウントによっても動かす細やかさだった。

失策数が激減しただけでなく、1試合当たりの被安打数も減った。昨季は8本で今季は7・6本。“球児チルドレン”として台頭した熊谷はシフトが影響していると指摘する。「ベンチでの監督の発言は勉強になる。例えば、今日の才木はコントロール重視だからもっと寄せましょうと、田中コーチに伝える。データにプラスαを加えたその視点がもの凄く当たるんですよ」。大リーグも経験した野球観と最新のデータを融合し、堅守の虎をつくり上げた。

コーチ経験がないままの監督就任を不安視する声を払拭した。「学ぶことをやめないこと」と、ビジネス界にもアンテナを張り、組織づくりのノウハウを吸収した。ゴルフ仲間は60歳を超えても現役で起業するような人。その声に耳を傾けた。

「この仕事は好かれてはいけない。選手を含めて誰からも」を信念とし、年長者が大半のコーチ陣に厳しく改善策を求め続けた。8月2日ヤクルト戦は小幡、高寺の本塁打で浮かれを感じ「遊びじゃないぞ」とベンチに怒声を響かせた。チームに緊張感が走った。選手との対話を重んじながら、規律の乱れを絶対に許さなかった。

藤川監督は言う。「何が強かったか。皆さんには分からなかったと思う。そのあたりが強さだと思う。地味に見える試合、1―0のような試合を選手とコーチが連携を組んで、1つのアウトを取るために見えないところでいろんなことをやってくれた」。心血を注いでつくり上げたチームは、黄金時代の到来を感じさせる強さだった。（倉世古 洋平）