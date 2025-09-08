◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日３―６巨人（７日・バンテリンドーム）

巨人・田中将大投手（３６）が１５日のＤｅＮＡ戦（横浜）で日米通算２００勝をかけて先発することが７日、分かった。８月２１日のヤクルト戦（神宮）で５回１失点で１９９勝目を挙げ、同２８日の広島戦（マツダ）でも先発したが、２回５失点で２敗目。翌２９日に登録抹消されていた。

その際、阿部監督は「１回（登板を）飛ばして（今季）どこかでまたチャンスあるから、投げさせるから、と言って落とした」と説明していた。先発陣はグリフィンが離脱中。井上も６日の中日戦で２回４失点でＫＯされ、登録を抹消されるなど苦しい状況となり、チャンスが巡ってきた形だ。

抹消後、初登板となった３日のイースタン・ヤクルト戦（Ｇタウン）では５回２安打無失点、無四球４三振を奪うなど好投。自身も「両サイドの直球、変化球の投げ分けもできていた。（次へ）より良い状態でマウンドに上がれるようにと思っています」と偉業達成へ手応えを語っている。

また、９日から始まる広島３連戦（東京Ｄ）は戸郷、森田と続き、１１日の第３戦には中５日で山崎が先発する。１３日の阪神戦（東京Ｄ）、１４日のＤｅＮＡ戦（横浜）は横川、赤星らが先発の候補に挙がっている。