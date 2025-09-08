女優・吉永小百合（８０）の主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督、１０月３１日公開）が、第３８回東京国際映画祭（１０月２７日〜１１月５日）のオープニング作品として上映されることが７日、分かった。

吉永の主演作が開幕を飾るのは、第５回（９２年）の「天国の大罪」以来、３３年ぶり。第１４回（０１年）には特別招待作「千年の恋 ひかる源氏物語」で舞台あいさつに立っており、それ以降も数回の来場歴がある。上映日の２７日は公開４日前となるが、吉永も会場を訪れる方向。邦画のトップ女優出席のもと、華々しく映画祭の幕が開くことになりそうだ。

「てっぺん―」は吉永の１２４本目の映画出演作。女性として世界で初めてエベレスト登頂に成功した登山家・田部井淳子さん（１６年死去、享年７７）の半生を演じ、佐藤浩市、天海祐希、のんらが共演している。

同映画祭プログラミング・ディレクターの市山尚三氏は「吉永さんの圧倒的な存在感と阪本監督の的確な演出で、今年の日本映画を代表する感動作となった」と選出理由を説明。「世界の観客もこの映画に感動してくれると確信している。この素晴らしい作品で開幕できることを光栄に思う」とした。

吉永と２度目のタッグを組んだ阪本監督は「オープニング上映と聞き、大変うれしく思います。時代を超えてスターであり続ける吉永小百合さんの存在は、いつだって私たちの宝です」とのコメントを寄せた。