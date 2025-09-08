ドジャース・大谷翔平投手（３１）は７日（日本時間８日）に敵地ボルティモアでのオリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回に５試合ぶりの一発となる４７号、３回に４８号と２打席連発した。

チームの暗雲を払う豪快弾連発だ。最初の衝撃は初回先頭だ。メジャー初対決の菅野智之投手（３５）の１ボールからの２球目、外角高めの９４・４マイル（約１５１・９キロ）のシンカーを振り抜いた。角度２３度、打球速度１０９・８マイル（約１７６・７キロ）の弾丸ライナーは中堅へ一直線に伸びると敵地にも関わらず大歓声。そのままスタンドに飛び込んだ。

衝撃はまだ続く。３回先頭で２ボールからの３球目、内角の９４・９マイル（約１５２・７キロ）のフォーシームをフルスイング。角度２７度、打球速度１０８・２マイル（約１７４・１キロ）で中堅バックスクリーン右に運んだ。実況は「デジャヴ（一度見た）」と絶叫。２打席連発の４８号は飛距離３９９フィート（約１２１・６メートル）だった。１試合２発は今季４度目だ。

日本時代の菅野との対戦は２０１５年６月１０日の１度だけ。中二、四球、右安と２打数２安打だった。これで４打数４安打、２本塁打だ。