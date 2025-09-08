◆米大リーグ オリオールズ―ドジャース（７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が７日（日本時間８日）、本拠地・ドジャース戦に先発し、大谷翔平投手（３１）に２本の本塁打を浴びるなど３回までに３発を浴びて３失点し、４回に打球が右足に当たって降板するアクシデントに見舞われた。アクシデントとはいえ、３回３分の０、６７球での降板はメジャー自己最短で、３被弾は同ワーストタイ。７安打４失点、１奪三振、無四球だった。球団は降板理由を「右足の違和感」と発表した。

初回先頭で、いきなり対戦となったのは、ドジャースの「１番・指名打者」でスタメン入りした大谷。ＮＰＢでは、２０１５年６月１０日に札幌ドームで対戦し、左中間への二塁打、四球、右前安打の２打数２安打だった。

メジャー初対決ではいきなり４７号先頭打者本塁打を被弾。１ボールから２球目の外角高め９４・４マイル（約１５１・９キロ）を捉えられて、中堅右のスタンドに運ばれ、首をかしげた。その後ベッツ、フリーマンを抑え、コンフォート、コールに連打を浴びて２死一、二塁とピンチを迎えたが、ロハスを遊ゴロに打ち取って追加点は与えなかった。

２回は７番の金慧成からの下位打線を３者連続のフライアウトで打ち取って３者凡退。３回は先頭の大谷に再び中堅右へ２打席連続弾の４８号ソロを浴びると、続くベッツにも左翼へ１６号ソロを浴びた。それでも後続は打ち取ってなんとか踏ん張った。

４回は先頭のロハスに右前安打を浴びて、二盗も許すと、無死二塁で金慧成の当たりに反応して右足を出すと打球が当たった。倒れ込んで痛みを表情に出すほどで、トレーナーらが駆けつけた。必死に痛みをこらえていた右腕だが、スタッフの肩を借りながら足を引きずってマウンドを降りて、ベンチ裏に下がってそのまま降板となった。

メジャー１年目の菅野は、８月１４日（同１５日）の本拠地・マリナーズ戦で１０勝目。その後は３登板連続で白星がなく、前回登板の８月３１日（同９月１日）の敵地・ジャイアンツ戦では、味方の守備のミスが重なったこともあって、メジャーでは自己最短の３回３分の１での降板となり、１０安打、７失点もメジャーワーストタイで７敗目を喫した。前回登板は４２歳で通算２６５勝のバーランダー、この日は３７歳で通算２２１勝のカーショーと２登板連続でレジェンド投手との投げ合いになった。