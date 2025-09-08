気象台は、午前3時36分に、大雨警報（土砂災害）をかほく市、宝達志水町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】石川県・かほく市、宝達志水町に発表 8日03:36時点

石川県では、8日昼前まで土砂災害に警戒してください。能登では、8日昼前まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■七尾市

□大雨警報

・土砂災害

8日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm



□洪水警報

8日昼前にかけて警戒



■羽咋市

□大雨警報

・土砂災害

8日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm





■かほく市□大雨警報【発表】・土砂災害8日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mm■志賀町□大雨警報・土砂災害8日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 45mm□洪水警報8日昼前にかけて警戒■宝達志水町□大雨警報【発表】・土砂災害8日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■中能登町□大雨警報・土砂災害8日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mm□洪水警報8日昼前にかけて警戒