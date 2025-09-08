【MLB】オリオールズ ー ドジャース（9月7日・日本時間8日／ボルチモア）

【映像】大谷、菅野から2打席連発48号！

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でオリオールズ戦に先発出場。初回の第1打席で、オリオールズの先発菅野智之から先頭打者アーチを放った。すると3回の第2打席では2打席連発となる48号ホームランを放っている。マルチホームランは今季4本目、2打席連発は2回目となる。

この日はMLBで初となる菅野との対戦。注目の第1打席で大谷は47号先頭打者ホームランを放つ。すると第2打席でも大谷のバットが火を吹いた。カウント2ー0から3球目のストレートを捉えると、打球は右中間へ。打球速度108.2マイル（約174.1キロ）、飛距離399フィート（約121.615メートル）、打球角度27度で着弾した。

今シーズンの大谷は、打者として139試合に出場し、539打数、149安打、46本塁打、88打点、125得点、17盗塁、打率.276、出塁率.385、長打率.599、OPS.984を記録している。

なおナ・リーグのホームランランキングでは、フィリーズのシュワバーに1本差に迫る2位をキープ。MLB全体では、トップに立つマリナーズのローリーとは4本差で3位となった。なお、チーム143試合目で48本塁打は、シーズン54.3本ペースだ。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）