ドジャース・大谷翔平投手（３１）は７日（日本時間８日）に敵地ボルティモアでのオリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回に５試合ぶりの一発となる４７号を放った。

相手先発の菅野智之投手（３５）とはメジャー初対決。１ボールからの２球目、外角高めの９４・４マイル（約１５１・９キロ）のシンカーを振り抜いた。角度２３度、打球速度１０９・８マイル（約１７６・７キロ）の弾丸ライナーは中堅へ一直線。そのままスタンドに飛び込んだ。今季１２本目の先頭打者弾は、トップのフィリーズのシュワバーに２本差と迫る４７号先制弾。飛距離４１１フィート（約１２５・３メートル）だった。

メジャーでのシーズン先頭打者弾最多記録は２４年のシュワバーの１５本。記録更新の期待がかかる。また、大谷が本塁打を放った日本選手は菊池雄星、前田健太、千賀滉大、松井裕樹に次いで５人目だ。

チームはナ・リーグ西地区首位をキープしているものの、５連敗中。オリオールズ戦は２試合連続サヨナラ負けで、前日は山本由伸投手（２７）が９回二死までノーヒットノーラン投球。ホリデーに一発を打たれて降板すると救援陣が３失点して天国から地獄の展開だった。

２位パドレスとは１ゲーム差、３位ジャイアンツとは６ゲーム差だが直接対決は７試合残っている。現在の状態ではポストシーズン進出も安泰とは言えない。その重い空気を振り払う一発だった。

日本時代の菅野との対戦は２０１５年６月１０日の１度だけ。中二、四球、右安と２打数２安打だった。メジャーでは先輩の貫禄を見せた。