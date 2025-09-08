◆米大リーグ オリオールズ―ドジャース（７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、敵地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３回に２打席連発となる４８号ソロを放ち、３年連続本塁打王に向け、リーグトップのシュワバー（フィリーズ）に１本差に迫った。

１点リードの３回先頭。２ボールからの３球目、内角９４・９マイル（約１５２・７キロ）直球を捉え、打球速度１０８・２マイル（約１７４・１キロ）、打球角度２７度、飛距離３９９フィート（約１２１・６メートル）でバックスクリーン右に運んだ。敵地が騒然とする中、大谷はクールにダイヤモンドを一周した。

１本目は初回先頭の第１打席。菅野智之投手（３５）とは１５年の交流戦以来１０年ぶりの対戦だったが、２球目の外角９４・４マイル（約１５１・９キロ）シンカーを捉えた。打球速度１０９・８マイル（約１７６・７キロ）、打球角度２３度、飛距離４１１フィート（約１２５・３メートル）でセンター右のスタンドに着弾。２打数２安打１四球と打ち込んだ１０年前に続き、メジャー初対戦では豪快な一発を放り込んだ。

５試合ぶりの本塁打は今季１２本目の先頭打者アーチとなり、Ｍ・ベッツが２年前の２３年にマークした球団最多記録に並んでいた。さらに２打席連発で２年連続の５０号にもあと２本と迫り、対菅野はＮＰＢと合わせて４打数４安打２本塁打１四球となった。

前日６日（同７日）の試合は山本由伸投手（２７）が９回２死まで無安打無失点と快投したが、快挙まであと１人から被弾。ここで交代となり、その救援陣が３失点して悪夢の逆転サヨナラ負けを喫した。それから半日後のデーゲームで大谷が重たい雰囲気を切り裂く活躍を見せている。

◇大谷の年度別本塁打数（★は本塁打王）

▽１８年 ２２本

▽１９年 １８本

▽２０年 ７本

▽２１年 ４６本

▽２２年 ３４本

▽２３年 ４４本★

▽２４年 ５４本★

▽２５年 ４８本