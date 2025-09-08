◇テニス 全米オープン第14日（2025年9月6日 ニューヨーク・ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンター）

車いすの部男子シングルス決勝で、第1シードの小田凱人（19＝東海理化）が第4シードのグスタボ・フェルナンデス（31＝アルゼンチン）を6―2、3―6、7―6で下して初優勝、4大大会とパラリンピックを全て制する「生涯ゴールデンスラム」を史上最年少で達成した。上下肢障がいシングルスを除けば史上3人目で男子では国枝慎吾以来2人目の快挙。女子は第1シードの上地結衣（31＝三井住友銀行）が8年ぶり3度目の優勝を飾った。

強気のプレーと発言で、国枝さん引退後の車いすテニス界をリードしてきた小田が、思わず目頭を押さえた。オンコートインタビュー、自ら日本語に切り替え「ありがとうございました、本当に」とまで話すと、もう涙をこらえきれなかった。

「僕にとってベストマッチになった。この試合は一生忘れない」

4大大会で初優勝だったダブルスで組んだフェルナンデスとの決戦。最終セットは一時3―0としながらタイブレークに持ち込まれ、相手のチャンピオンシップポイント（CP）を迎えた。絶体絶命。だが計3度のCPをしのぎ、最後はリターンエースで勝負あり。「守りに入らず攻めるしかないと思っていた。それが最後の場面で出た」と胸を張った。

昨年のパリ・パラでも相手CPをしのぎ、逆転で金メダルを獲得した。逆境をはね返す精神力と確かな技術、体力を再び証明した。「（重圧で）昨日はあまり寝られなかった。絶対に言わずに墓まで持っていこうと思っていた」と吐露したことが、この日のぞかせた唯一の弱音だった。

9歳で左股関節に骨肉腫を発症。10歳で競技を始めると2度の肺転移を克服して15歳でプロ宣言した。逆境を乗り越えて打ち立てた10代での金字塔。「（19歳での達成は）若すぎるとは思わない。一歩一歩やってきた」。それは乗り越えてきた者しか語れない言葉だった。

◇小田 凱人（おだ・ときと）2006年（平18）5月8日生まれ、愛知県一宮市出身の19歳。9歳で左股関節に骨肉腫が見つかりサッカーから車いすテニスに転向。20年に18歳以下の世界一決定戦「世界ジュニアマスターズ」に14歳で出場してシングルスとダブルスで2冠。22年4月28日に車いすテニス国内最年少の15歳11カ月20日でプロ転向。22年全仏で4大大会デビューし、翌年同大会で4大大会初優勝。4大大会通算7勝、24年パリ・パラリンピックはシングルスで金メダル。1メートル75。左利き。