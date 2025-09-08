【GU】で大当たり見つけた！ 今 → 秋まで頼れる♡「ボウタイシャツ」

今買って秋まで長く着回せるボウタイ付きシャツが【GU（ジーユー）】からお目見え。ボウタイの結び方次第で雰囲気が変わり、ボウタイを外しても着回せるから、着こなしの幅がぐっと広がりそうです。オフィスコーデにも休日コーデにもいろいろなシーンで活躍するから、売り切れ前にゲットして。

オンでもオフでも大活躍の予感！ 注目のボウタイシャツ

【GU】「ボウタイシャツQ」\2,290（税込）

取り外し可能なボウタイが付属した、きちんと感あるシャツ。体のラインを拾わず、腰まわりもうまくカバーしてくれるオーバーシルエットです。公式HPによると「普段のサイズを選べば、バランスのよいサイズ感で着用が可能」とのこと。ボウタイを外してシンプルに着こなしたり、ボウタイの結び方をアレンジしながら楽しんだり、いろいろな使い方ができそうなので、一枚あると重宝しそうです。

品のあるオフィスコーデは大得意

「間違いないオフィスルック」とスタッフのHirokoさんが紹介するのは、ぴったりサイズのシャツ × 上品なストライプ柄スカートの着こなし。清潔感と品のあるコーデは、好印象を狙えそうです。ボウタイはシンプルにひとつ結びにしても、リボン結びにして華やかに見せてもオフィスシーンにマッチするはず。

ボウタイの結び方を一工夫

シャツのボタンを外してベロア素材のキャミソールを見せた、秋先取りコーデ。ボウタイは襟元ではなく、首元に巻いて使うのがポイントです。オフの日などがらっと雰囲気を変え、新鮮にボウタイシャツを着こなしたいときにぴったり。トレンドのワイドパンツと合わせて、こなれ感のある着こなしに仕上げています。

ジャンパースカートと女性らしく着こなす

スタッフのMarinaさんは「#ボウタイシャツ を主役にした#きれいめカジュアル」に。ゆるめにボウタイを結んだり袖をまくったりして、抜け感を出すのがポイントです。シャツをうまく使っているので、シンプルなジャンパースカートも華やかな印象。足元はブーツにし、全体をグレーやブラウンなど落ち着いた色味でまとめれば、大人に似合う秋コーデに仕上がります。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W