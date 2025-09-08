◆米大リーグ オリオールズ―ドジャース（７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が７日（日本時間８日）、本拠地・ドジャース戦に先発し、初回にいきなり大谷翔平投手（３１）に４７号先頭打者本塁打を浴びた。

初回先頭で、いきなり対戦となったのは、ドジャースの「１番・指名打者」でスタメン入りした大谷。ＮＰＢでは、２０１５年６月１０日に札幌ドームで対戦し、左中間への二塁打、四球、右前安打の２打数２安打だった。

メジャー初対決は１ボールから２球目の外角高め９４・４マイル（約１５１・９キロ）を捉えられると、中堅右に運ばれて４７号先頭弾を被弾。まさかの立ち上がりとなったが、続くベッツから空振り三振を奪うと、フリーマンを中飛に打ち取って２死を奪った。コンフォート、コールに２者連続の右前安打を許して一、二塁のピンチを迎えたが、ロハスを遊ゴロに打ち取って追加点は与えなかった。

メジャー１年目の菅野は、８月１４日（同１５日）の本拠地・マリナーズ戦で１０勝目。その後は３登板連続で白星がなく、前回登板の８月３１日（同９月１日）の敵地・ジャイアンツ戦では、味方の守備のミスが重なったこともあって、メジャーでは自己最短の３回３分の１での降板となり、１０安打、７失点もメジャーワーストタイで７敗目を喫した。