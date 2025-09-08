【MLB】オリオールズ ー ドジャース（9月7日・日本時間8日／ボルチモア）

【映像】大谷、菅野から特大先頭弾47号！

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でオリオールズ戦に先発出場。初回の第1打席で、オリオールズの先発菅野智之から先頭打者アーチを放った。

この日はMLBで初となる菅野との対戦。注目の第1打席で大谷のバットが火を吹いた。カウント1ー0からの2球目のシンカーを捉えると打球はバックスクリーンへ。打球速度109.8マイル（約176.7キロ）、飛距離411フィート（約125.273メートル）、打球角度23度の特大の一発となった。

今シーズンの大谷は、打者として139試合に出場し、539打数、149安打、46本塁打、88打点、125得点、17盗塁、打率.276、出塁率.385、長打率.599、OPS.984を記録している。

なおナ・リーグのホームランランキングでは、フィリーズのシュワバーに2本差に迫る2位をキープ。MLB全体では、トップに立つマリナーズのローリーとは5本差で3位となった。なお、チーム143試合目で47本塁打は、シーズン53.2本ペースだ。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）