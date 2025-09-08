山本由伸「悔しいが、思い切り投げられた」9回2死から被弾でノーヒットノーランの大記録逃すも圧巻投球



山本由伸 PHOTO:Getty Images

＜2025年9月6日（日本時間7日）ボルティモア・オリオールズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠オリオール・パーク＞

ドジャースの山本由伸投手（27）が敵地オリオール・パークで行われたオリオールズ戦に先発登板し、9回2アウトまでノーヒットノーランの快投を見せた。

あと一人という場面で1番ホリデーにライトへのソロホームランを浴び、大記録は目前で途絶えた。試合は救援陣が崩れ、3対4で2試合連続の逆転サヨナラ負け。チームは5連敗を喫した。

山本は8回2/3を投げて被安打1、1失点の力投。あと1アウトでノーヒットノーランを逃したが試合後の取材では、悔しさをにじませながらも充実感を口にした。





山本由伸 試合後コメント

Q．振り返って一番よかった点は？

キャッチャーとは初めてでしたが、試合前も試合中もしっかりコミュニケーションをとって、思い切って腕を振って投げられたのがよかったと思います。



Q．今日の試合から得たものは？

勝ちきれなかったのは悔しいです。チームも苦しい状況ですが、全員で戦って残りの試合を1つでも多く勝ちたいです。



Q．最後のカットボールは狙い通り？

コースはよかったと思いますが、タイミングが合ってしまいました。



Q．マウンドを降りる際、大歓声がありました。心境は？

すごく悔しかったですし、最後は自分が選んだ球でやられた感がありました。



Q．今日の調子を振り返って？

どのボールもしっかり投げ込めましたし、フォアボールもありましたがゾーンで整えて投げられました。それが好投につながったと思います。



Q．ホームランと確信した瞬間は？

ライトに上がった瞬間に「打たれた」と思いました。



Q．チームが敗れたことについて？

勝つことが一番うれしいですし、今日は勝てれば最高でした。負けてしまったのは悔しいですが、またこういう投球ができるように頑張りたいです。





