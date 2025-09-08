◆米大リーグ オリオールズ―ドジャース（７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

総合電機メーカーの日立製作所の東原敏昭取締役会長（７０）が７日（日本時間８日）、オリオールズの本拠地・ボルティモアで行われるドジャーズ戦を観戦に訪れた。

鉄道システム事業におけるグループ会社「日立レール」が、７０００万ドル（約１０３億円）を投資し、米国メリーランド州に新しい鉄道車両工場を設立。８日（同９日）に当地でオープニング・セレモニーがあり、同州のウェス・ムーア州知事と共に、オ軍球場を訪問した。

試合前にはフィールドに降り、この日、先発するオリオールズの菅野智之投手（３５）のサイン入りユニフォームをプレゼントされた東原会長は、「あした、念願の工場オープニングのテープカットを行うタイミングで、菅野投手の登板試合を観れるので、大変喜んで参りました。お天気にも恵まれて嬉しいです」と語った。

日立製作所は新幹線、山手線車両等を制作。信号や「Ｓｕｉｃａ」等の交通系カードなど鉄道事業を展開し、英国、イタリアなど欧州で鉄道車両事業を進めてきた。米国ではワシントンＤＣの地下鉄車両を受注した他、今回、米国に自社工場を開設し、当地で制作された車両がペンシルバニア州鉄道に納入される。「日本の車両のクオリティーを認めて頂けたということ」と東原会長。米国入り当日に「菅野ＶＳ大谷」の日本人対決を観戦する引きの強さをみせた。