大谷翔平3試合ぶりのヒット 山本由伸はノーノー目前も9回2死で被弾 ドジャースは2試合連続のサヨナラ負け

＜2025年9月6日（日本時間7日）ボルティモア・オリオールズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠オリオール・パーク＞

ドジャースの大谷翔平は敵地で行われたオリオールズとの3連戦第2戦に「1番・指名打者」で出場し、5打数1安打1四球1打点をマーク。3試合ぶりのヒットに加え、4試合ぶりの打点もマークした。

ドジャース先発の山本由伸投手（27）は圧巻の投球を披露。雨で15分遅れて始まった試合で、オリオールズ打線を相手に9回2アウトまでノーヒットに抑え込んだ。

しかし、最後の打者・1番ホリデーに右翼へのソロ本塁打を浴び、大記録達成は目前で途絶えた。それでも圧巻の投球内容は敵地をどよめかせた。

大谷は初回、オリオールズ先発ロジャースの内角高めのシンカーを詰まりながらも右翼前に運び安打を記録。しかし後続が続かず無得点に終わった。

3回には1死二、三塁の好機で遊ゴロに倒れたものの、三塁走者が生還して先制点をマーク。その後は5回に空振り三振、7回に左飛、9回に二ゴロと凡退した。

試合はドジャースが序盤に先制し、山本が9回2死までノーヒットに抑えるも勝利まであと1アウトのところでリリーフ陣が崩れて3対4の逆転サヨナラ負け。

チームはこれで2試合連続のサヨナラ負けとなり泥沼の5連敗となった。シーズン通算成績は78勝64敗。

この日勝利した同地区2位のパドレスとの差は1ゲームに縮まり、地区優勝争いはさらに接戦となっている。





