山本由伸無念... 9回2死までノーヒットノーランの快投も幻に ドジャースはまたもサヨナラ負けで5連敗



山本由伸 PHOTO:Getty Images

＜2025年9月6日（日本時間7日）ボルティモア・オリオールズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠オリオール・パーク＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの山本由伸投手（27）が敵地オリオール・パークで行われたオリオールズ戦に中6日で先発登板し、9回2死までノーヒットノーランの快投を見せた。

最後の打者、1番ホリデーに右翼へのソロ本塁打を浴び、大記録達成はならなかったが、圧巻の投球内容で敵地をどよめかせた。

試合は雨のため開始が15分遅れたが、山本は立ち上がりから快調だった。

初回を三者凡退で切り抜けると、3回には2連続四球でピンチを招いたものの、9番メイヨから三振を奪い、続くホリデーを二ゴロ併殺に仕留めて無失点。

以降はリズムを取り戻し、8回までオリオールズ打線をノーヒットに抑え込んだ。

8回終了時点で球数は104球ながら、9回も続投。

2死を奪いノーヒットノーランまであと一人と迫ったが、ホリデーに内角のカットボールを右翼スタンドへ運ばれ、惜しくも快挙は途絶えた。それでもベンチへ戻る際には敵地から大きな拍手と歓声が送られた。

山本が降板後、ドジャースは3対1とリードしていたが、救援陣が踏ん張れなかった。

2番手トライネンが二塁打から四死球で満塁とされ、押し出しで1点差に。さらに3番手のスコットが6番リベラに中前へ2点サヨナラ打を浴び、3対4で痛恨の逆転負け。チームは2試合連続のサヨナラ負けで5連敗となった。

ドジャースの通算成績は78勝64敗。同地区2位のパドレスが勝利したためゲーム差は1に縮まり、優勝争いは混戦模様となっている。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



山本由伸 「明確にこれだという感覚が出ている」と好投に手応え 12勝目ならずも7回1失点無四球10奪三振

【一問一答】山本由伸 自身の役割について「いい先発がそろっているのでしっかり自分のことに集中する」

