石破総理はきのう、記者会見を開いて、正式に自民党総裁を辞任し、次の総裁選挙に出馬しない考えを明らかにしました。

石破総理

「この度、私は自由民主党総裁の職を辞することといたしました。臨時総裁選の手続きを実施するよう森山幹事長に伝えたところであります。国民の皆様方に対して、政府の機能が停滞するということがあっては決してならないということで、この判断に至ったものでございます」

石破総理はこのように述べた上で、みずからは総裁選に出馬しない考えを示しました。

石破総理は参院選敗北の結果責任は自分にあるとした上で、「アメリカとの関税交渉に1つの区切りがついた今こそ辞任のタイミングであり、後進に道を譲る決断をした」と述べました。また、「新しい総裁が選ばれるまでは果たすべき責任を果たし、新しい総理・総裁にその先を託したい」と述べました。

石破総理が辞任を正式表明したことで、自民党はきょう朝に臨時の役員会を開いて、“総裁選前倒し”の書面提出を中止する決定がおこなわれる予定です。

石破総理は6日夜に自民党の菅副総裁と小泉農水大臣と会談しました。その際、両氏から“党を割るようなことがあってはならない”などとして“総裁選の前倒し”の意思確認がおこなわれる当日までに進退を判断するよう迫られていました。