¥É·³´ÆÆÄ¡¡3ÆüÏ¢Â³ÆüËÜ¿ÍÅê¼êÅÐÈÄ¤Î²÷µó¤Ë¡Ö¥ï¥ª¥Ã¡¢¤½¤ì¤ÏÎò»ËÅª¤À¡ª¡×¿ûÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¼¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ê2025Ç¯9·î7Æü¡¡¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬¡¢7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀïÁ°¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê35¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±´ÆÆÄ¤Ï¿ûÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµÄ¾¤¢¤ó¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤âº¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤â³ä¤È¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤ÊÅê¼ê¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£¼ÂºÝ¤Ë¶á¤¯¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤â¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÅê¤²¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÁê¼ê¤ËÅê¤²¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¹¤´¤¯¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡£¤Ç¤âÀµÄ¾¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢½éÀï¤Ë¶ÛµÞÅÐÈÄ¤·¤¿ÂçÃ«¤«¤é¡¢»³ËÜ¡¢¿ûÌî¤È3ÆüÏ¢Â³¤ÇÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¤Î¤ÏMLB»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥ï¥ª¥Ã¡¢¤½¤ì¤ÏÎò»ËÅª¤À¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤¤¤¤¥È¥ê¥Ó¥¢¤À¤·¡¢¤¤¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤è¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×¤ÈÌÜ¤¸¤ê¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤ÈÂçÃ«¤È¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼½éÂÐ·è¡£2¿Í¤Ï¤È¤â¤Ë12Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çµð¿Í¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´üÀ¸¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤À¤±ÂÐÀï¤¬¤¢¤ë¡£10Ç¯Á°¤Î15Ç¯6·î10Æü¡¢ÂçÃ«¤Ï¡Ö5ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢º¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¡¢»Íµå¡¢±¦Á°ÂÇ¤Î2ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Ç¿ûÌî¤Ë´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î½éÂÐ·è¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÁ°Æü¤ÎÆ±Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£1»°¿¶¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»1081»°¿¶¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤òÈ´¤¤¤ÆÆüËÜÁª¼êºÇÂ¿»°¿¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤Ï9²ó2»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¤Î²÷Åê¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¤ËÄËº¨¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢2015Ç¯¤Î´ä·¨µ×»Ö°ÊÍè¡¢ÆüËÜÅê¼ê3¿ÍÌÜ¡Ê4²óÌÜ¡Ë¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ÎÂçµÏ¿¤òÆ¨¤¹¤È¡¢µß±çÅê¼ê¤¬Êø¤ì¤Æ¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÅ¥¾Â¤Î5Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£