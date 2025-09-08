◇セ・リーグ 阪神2―0広島（2025年9月7日 甲子園）

阪神・近本の捕球を見届け、佐藤輝は一目散にマウンドへ駆け出した。感情を爆発させ、戦友たちと抱擁を重ねた。

「今までの積み重ねが生きて、ここまで来られた。変わるためには、積み重ねが絶対に必要なことだと思う」

36本塁打＆89打点のリーグ2冠を手に、堂々ゴールテープを切った。今季の飛躍の一因に、綿密な「自己分析」がある。球団アナリストが撮影した自身の打撃映像を、スマートフォンで常時確認。原点回帰や、悪化箇所の修正に余念がなかった。オフの日も、近大時代から師事する高島茂誉トレーナーと二人三脚で打撃フォームをチェックした。「打てた」という結果だけにフォーカスせず、凡打からも収穫を探した。1年間、目指し続けたのは「鋭いライナー」。5回1死から右中間を切り裂いた二塁打は、信念の結晶だった。

「客観的に見て、いい時と悪い時の差が分かるようになってきた。成長を感じている」

本拠地・甲子園には左打者の大敵「浜風」が吹き荒れる。「浜風（の苦労）と甲子園の広さを、年々感じているので…」。難敵に屈さず、ここまで聖地でも8本塁打。「これだけ打てて、凄く自信がついた」。「先制」や「逆転」の殊勲がつく一発も多くある一方「一本一本への思いは（昨年までと）変わらない」。重視したのは「数」。両リーグ断トツのアーチ数が、歩んだ道程の正しさを証明する。「レベルアップできた」。球団生え抜きでは82年掛布雅之以来のホームランキングは、ほぼ手中に収めた。

「自分たちの野球に自信を持って頑張っていく。記録も楽しみながらやっていきたい」

次なる獲物は40号、100打点。そしてCS突破、日本シリーズ――。主砲は新たな旅に出る。（八木 勇磨）