ÂçºåÉÜ·Ù1300¿ÍÂÖÀª¤â¡Äºå¿ÀÍ¥¾¡¤ÇÆ»ÆÜËÙÂçÁû¤®¡¡ËÙ¤«¤é¾å¤¬¤ì¤ÌÈô¤Ó¹þ¤ß¼Ô¤äÃÔ´ÁÁûÆ°¤â
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À£·Æü¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ®¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤ÏÌó£±£°£°£°¿Íµ¬ÌÏ¤Î·Ù´±¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¡¡°ìºòÇ¯¤Ë£³£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»þ¤Ë¤ÏÆ»ÆÜËÙ¤Ë¤«¤«¤ë½¿¶¶¡Ê¤¨¤Ó¤¹¤Ð¤·¡Ë¤ËÂçÀª¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï£±£³£°£°¿ÍÂÖÀª¤ÇÎ×¤ó¤À¡£°ì»þ¤Ï¶¶¤òÉõº¿¤·¤¿¤¬ÎÙ¤ÎÂÀº¸±ÒÌç¶¶¤«¤é·¡¤Ø¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¾¦Å¹³¹¤ÎÄÌÏ©¤Ê¤É¤Ç¿Í¤¬ÂÚÎ±¤·¡¢ÃÔ´ÁÁû¤®¤äÏ»¹Ã¤ª¤í¤·¤ò²Î¤¦ÂçÁû¤®¤¬³Æ½ê¤Ç»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ»ÆÜËÙ¶¶¤ÎÍó´³¤Ë¤Ï¹â¤µ£³¥á¡¼¥È¥ëÄø¤ÎÌÜ±£¤·¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢º¸±¦¤ÎÆ»Ï©¤Ë¤Ïµ¡Æ°Ââ¤Î¼ÖÎ¾¤ä¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÂÔµ¡¡££Ä£Ê¥Ý¥ê¥¹¤âÆ°°÷¤µ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï¡¢Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ëÁ°¤«¤éÍ·ÊâÆ»¡Ö¤È¤ó¤Ü¤ê¥ê¥Ð¡¼¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤Ë¹ß¤ê¤ëÆ»ÆÜËÙ¶¶¡¢½¿¶¶¡¢ÂÀº¸±ÒÌç¶¶¤Î³¬ÃÊ¤òÉõº¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º®»¨¤äÀî¤Ø¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ê¤É¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¬À©¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ù²ü¤Î¤«¤¤¤Ê¤¯ºå¿ÀÍ¥¾¡¤Î°ìÊó¤¬Î®¤ì¤Æ¤«¤é¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢Í·ÊâÆ»¤«¤éºÇ½é¤Ë½÷À¤¬Èô¤Ó¹þ¤ß¡¢¼¡¡¹¤Èºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ä£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¡¢Áû¤®¤ËÊØ¾è¤·¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¤¦¤Á¿ô¿Í¤ÏËÙ¤«¤é¼«ÎÏ¤Ç¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÉâÎØ¤ò»ý¤Ã¤¿·Ù»¡´±¤¬µß½õ¤ËÁö¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸á¸å£±£±»þ²á¤®¡¢½¿¶¶¶á¤¯¤Î½¡±¦±ÒÌçÄ®¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¡¼¥Á¤ò¹ç¾§¤¹¤ë½¸ÃÄ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤â¡¢·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¹¤°¤ËÁû¤®¤Ï½ªÂ©¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤¿ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¤¢¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËÍ¤âÈô¤Ó¹þ¤á¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÎ±³Ø¤·¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¥·¥ã¥¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤ÊÇ®¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¡£·Ù»¡´±¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¤³¤³¤¬ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ°ÂÁ´¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£