乃木坂46、「真夏の全国ツアー2025」ファイナル 神宮ライブ記念の10回目「来年もここでお祝いしたい」
乃木坂46が4日から7日の4日間にわたり、東京・明治神宮野球場で「真夏の全国ツアー2025」東京公演を開催。7日のステージでツアーファイナルを迎えた。
【写真】乃木坂46、10回目の神宮公演 ライブフォト（51枚）
毎年恒例の「真夏の全国ツアー」は、7月5日、6日の北海道公演を皮切りに、静岡、大阪、宮城、福岡、香川、東京の7都市で全16公演を実施。総動員数は26万人にのぼり、そのうち明治神宮野球場には4日間で15万2000人のファンが集結した。
日が沈み始める18時、神宮球場に「OVERTURE」が鳴り響くと、賀喜遥香の「神宮、全員声出す準備できてんのか！」の掛け声とともに「君に叱られた」で開幕。6期生を含む全メンバーが「ジコチューで行こう！」「裸足でSummer」「ガールズルール」と夏曲を次々に披露し、会場のボルテージはいきなり最高潮に達した。
MCで神宮最終日への意気込みを語った後は、中盤ブロックへ。最新の39thシングル「Same numbers」収録曲を立て続けに披露し、6期生楽曲「なぜ 僕たちは走るのか？」では瀬戸口心月を中心にフレッシュなパフォーマンスを展開。ラップ調の「ってかさ」では遠藤さくら、小川彩、賀喜、川崎桜（崎は「たつさき」）、林瑠奈、弓木奈於がリズミカルに歌唱し、アンダーメンバー楽曲「不道徳な夏」ではセンターの金川紗耶が「全員、声枯らせ！」と煽り、会場を熱気で包んだ。
さらに、鈴木佑捺、海邉朱莉、森平麗心が歌い継いだ「君の名は希望」、久保史緒里、井上和、中西アルノによる「ひと夏の長さより…」などでしっとりと聴かせる。「Sing Out！」では賀喜が「このツアーを通して、メンバーみんなのいいところが伝わっていたらうれしいなと思います。私たちだけじゃなく、ここにいるみんなが主役です。みんなで一緒に歌いましょう」と涙ながらに呼びかけ、観客は大きなクラップで応えた。
2014年に始まった乃木坂46の神宮ライブは今回で記念すべき10回目。キャプテン梅澤美波が「11回目へとつないでいくために、そして10回目を迎えられた感謝の気持ちを込めて、次の曲を披露します」と語ると、“明治神宮野球場公演10thメモリアルソング”「真夏日よ」を全員で披露。ファンはメンバーの名前をリズムに合わせてコールし、この日一番の盛り上がりを見せた。
後半は、遠藤＆賀喜センターの「Monopoly」、一ノ瀬美空＆川崎センターの「ありがちな恋愛」などが続き、梅澤が「ラスト、全部ぶつけて来い！」と煽るとクライマックスへ。「夏のFree ＆ Easy」「おひとりさま天国」「I see...」でメンバーはフロートで観客の元へと向かい、笑顔でファンに手を振った。
ラスト前には、ツアー座長を務めた賀喜がこの夏への思いを語った。先輩の3期生には「今年の夏は背負っているものを少し降ろせるように、そして私が背負えるように」と願い、同期とスタッフには「賀喜がセンターだから安心できると思ってもらうこと」、後輩には「安心して挑戦して、楽しい思い出を作ってもらうこと」、ファンには「賀喜がセンターでよかったと思って、心の底からライブを楽しんでもらうこと」を目標に掲げていたと告白。「一人で夜に泣いちゃうこともいっぱいあった」とも明かしつつ、「皆さんからたくさん愛をいただいたので、この夏ずっと一緒に走り抜けてきたこの曲を通して、皆さんに愛と感謝をお返しできたらと思います。今年の夏、すごく楽しかったです」と振り返り、ラストソングとなる「Same numbers」を紹介。曲中には神宮の夜空に大輪の花火が打ち上がり、フィナーレを彩った。
一ノ瀬と川崎による“ミニコント”を挟み「乃木坂の詩」を歌ったアンコールでは、キャプテンの梅澤が思いを語った。ツアーを通して感じた乃木坂46の持つ強みを「乃木坂への愛情」と表現し、「みんなが乃木坂を愛して頑張っているから、私たちの乃木坂らしさが生まれるんだなって、このツアーを通して思いました。私たちは私たちなりの表現の仕方で、これからもファンの皆さまを幸せにしていきたいです」と決意。続けて、「来年、この神宮は開場100周年を迎えるみたいです。また来年もみんなでここでお祝いしたいです。そのための神宮11回目は、ここにいるみんなで必ずつないでいきます。改めて皆さん、16公演最高に楽しい夏をありがとうございました」と感謝を伝え、公演はいったんは幕を下ろした。
しかしファンのアンコールは鳴りやまず、その声に応えてメンバーが再登場。1曲目に披露した「君に叱られた」を再び歌い、最後は“マイクなし”で「今年の夏もありがとうございました！」と感謝を伝え、乃木坂46は2025年の夏を駆け抜けた。
■乃木坂46「真夏の全国ツアー2025」9月7日公演セットリスト
OVERTURE
1. 君に叱られた
2. ジコチューで行こう！
3. 裸足でSummer
4. ガールズルール
5. 好きというのはロックだぜ！
6. ネーブルオレンジ
7. なぜ 僕たちは走るのか？
8. ってかさ
9. 不道徳な夏
10. 君の名は希望
11. 錆びたコンパス
12. ぼっち党
13. あんなに好きだったのに...
14. ボーダー
15. ごめんねFingers crossed
16. ひと夏の長さより…
17. Sing Out！
18. 真夏日よ
19. Monopoly
20. ありがちな恋愛
21. 制服のマネキン
22. Actually...
23. 夏のFree＆Easy
24. おひとりさま天国
25. I see...
26. Same numbers
＜アンコール＞
1. チートデイ
2. 他人のそら似
3. ジャンピングジョーカーフラッシュ
4. 乃木坂の詩
＜Wアンコール＞
君に叱られた
