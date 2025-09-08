ÇµÌÚºä£´£¶¡¢£±£°²óÌÜ¤Î¿ÀµÜ¸ø±é¡¡²ì´îÍÚ¹á¡ÖÂç¹¥¤¤Ê³§¤µ¤ó¤È²á¤´¤»¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÞ
¡¡ÇµÌÚºä£´£¶¤¬£·Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¡Ö¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼£²£°£²£µ¡×¡ÊÁ´£·ÅÔ»Ô£±£¶¸ø±é¡Ë¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±½ê¸ø±é¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç£±£°²óÌÜ¡£²áµîºÇÄ¹¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë£´Æü´Ö³«ºÅ¤Ç·×£±£µËü£²£°£°£°¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤ÀáÌÜ¤òÀ¹Âç¤Ë¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡±À°ì¤Ä¤Ê¤¤Ìë¶õ¤Î²¼¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎò»Ë¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£Ìó£³»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¼±ç¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤¿²ì´îÍÚ¹á¡Ê£²£´¡Ë¤Ï¡ÖµÇ°¤¹¤Ù¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÂç¹¥¤¤Ê³§¤µ¤ó¤È²á¤´¤»¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÞ¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤¯¤À¤µ¤ë¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÃ¯¤«¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ßÄù¤á¤¿¡£
¡¡¿ÀµÜ¤ÏÇµÌÚºä£´£¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ»ÃÏ¤À¡£½é¤á¤ÆÆ±½ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²£°£±£´Ç¯¡£°Ê¹ß¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÈÅìµþ¸ÞÎØ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¼õ¤±¤¿£²£°¡¢£²£±Ç¯¤ò½ü¤¡¢²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤ÆËèÇ¯·ç¤«¤µ¤º¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö·¯¤ÎÌ¾¤Ï´õË¾¡×¤ä¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Ó£á£í£å¡¡£î£õ£í£â£å£ò£ó¡×¤Ê¤ÉÁ´£³£±¶Ê¤òÈäÏª¡£¿ÀµÜ£±£°²óÌÜ¤òµÇ°¤·¤¿¶Ê¡Ö¿¿²ÆÆü¤è¡×¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¾å¶õ¤òÈô¹Ô¤¹¤ë¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÊ¸»ú¤òÉÁ¤½Ð¤¹±é½Ð¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÀáÌÜ¤Ï·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦Çßß·ÈþÇÈ¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ï¿ÀµÜÃÂÀ¸£±£°£°¼þÇ¯¡£¤³¤³¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÌÜ¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¿ÀµÜ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î»ý¤Ä¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Çµå¾ìÃæ¤¬»ç°ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¸«Â³¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÇµÌÚºä£´£¶¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¿ÀµÜ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¡£¡Ê¾¾²¼¡¡Âç¼ù¡Ë