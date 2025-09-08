９月７日にパリロンシャン競馬場で凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、仏・パリロンシャン競馬場、芝２４００メートル）の前哨戦３レースが行われた。今回の結果を受け、勢力図に変化が現れた。

大手ブックメーカーのウィリアムヒルでは、フォワ賞を制したビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）が単勝１３倍の５番人気に。７月初めのオッズは６７倍だったが、ここにきて大幅に評価を上げている。

現段階で１番人気は２頭。この日、ヴェルメイユ賞を制したアヴァンチュール（牝４歳、仏・クリストフ・フェルラン厩舎、父シーザスターズ）と、オークス３冠のミニーホーク（牝３歳、愛・エイダン・オブライエン厩舎、父フランケル＝追加登録が必要）が５倍で並んでいる。

北村友一騎手で参戦する日本ダービー馬のクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は９倍で３番人気。ギヨームドルナノ賞を制したアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）は２６倍で１０番人気タイとなっている。

６日の段階で１番人気だったワール（牝３歳、愛・エイダン・オブライエン厩舎、父ウートンバセット＝追加登録が必要）はヴェルメイユ賞で最下位の６着に敗れ、凱旋門賞前売り１番人気から１０番人気タイ（２６倍）まで評価が急落。６日のセプテンバーＳで連覇ならず２着だったカルパナ（牝４歳、英・アンドリュー・ボールディング厩舎、父スタディオブマン）は６番人気タイ（１５倍）。５日の段階では１番人気だったが、こちらも評価を落としている。

１３日のアイリッシュチャンピオンＳ・愛Ｇ１（レパーズタウン競馬場・芝２０００メートル）にはシンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）が出走予定で現在、ウィリアムヒルでは３４倍に設定されている。クロワデュノールは１４日のプランスドランジュ賞・仏Ｇ３（パリロンシャン競馬場・芝２０００メートル）で始動し、本番へ向かう。来週を終えた段階で、凱旋門賞出走予定馬の評価がどのように変化するか注目が集まる。