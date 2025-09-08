¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¦¥Ù¥¤£Ã¡ÛÉÍÀè¿¿ÈÏ¡¡ÀèÇÚ¡¦Âç¾åÂî¿Í£Çµ½é£Ö¤Ë»É·ã¡ÖËÍ¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î£Çµ¡Ö³«Àß£·£±¼þÇ¯µÇ°¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¦¥Ù¥¤¡¦¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£·Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÉÍÀè¿¿ÈÏ¡Ê£³£²¡á¹Åç¡Ë¤Ï£±£°£Ò¡¢£¶¥³¡¼¥¹¤«¤éºÇÆâ¤òº¹¤·¤Æ£³Ãå¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£¡Ö½ÐÂ¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ï¤¤¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤â¤À¤¤¤¿¤¤´ªÄÌ¤ê¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤â¾å¡¹¤À¡£
¡¡¹Åç»ÙÉôÀèÇÚ¤ÎÂç¾åÂî¿Í¤¬¡¢£¸·î¤Î»°¹ñ£Çµ£·£²¼þÇ¯µÇ°¤Ç£Çµ½éÀ©ÇÆ¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂç¾å¤µ¤ó¤ò¸«¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤âÀäÂÐ¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¾å¤µ¤ó¤Î½àÍ¥Æü¤«¤éËÍ¤â»Å»ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍ½Áª¥È¥Ã¥×¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÂç¾å¤µ¤ó¤Ë¤ÏàÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹á¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Í¥¾¡¤·¤¿¸å¤Ë¤Ïà¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦á¤ß¤¿¤¤¤ÊÊÖ¿®¤â¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢·É°¦¤¹¤ëÀèÇÚ¤Î£Ö¤ÏÂç¤¤Ê¥«¥ó¥Õ¥ëºÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤ÆÆÀÅÀÎ¨£¸°Ì¥¿¥¤¡£¡ÖËÍ¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤ÈÀèÇÚ¤Î³èÌö¤ò¶»¤Ë¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤ËÎ×¤à¡£