すぐに出来る炒め物も牛肉で手抜き感を無くして。ジャムは砂糖の代わりとして料理にも使いやすい。
【主菜】牛肉、卵、レタスの黒コショウ炒め
牛肉は少量でも、卵と野菜でボリュームアップ。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：402Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）牛肉 (薄切り)200g
卵 2個
塩 少々
玉ネギ 1個
レタス 2枚
＜調味料＞
酒 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
オイスターソース 大さじ1
粗びき黒コショウ 小さじ1
【下準備】牛肉は食べやすい大きさに切る。ボウルに卵を溶きほぐし、塩を混ぜる。玉ネギは縦薄切りにする。レタスは食べやすい大きさにちぎる。
©Eレシピ
玉ネギは200gを目安にしています。
【作り方】1. フライパンに分量外のサラダ油をひき、強火にかけ、卵を一気に加えてヘラで大きく円を描くようにゆっくりと混ぜ、ふんわりとした炒り卵を作り、いったん取り出す。
©Eレシピ
2. (1)のフライパンに分量外のサラダ油をひき、玉ネギをしんなりするまで炒め、牛肉を加えて炒め、色が変わってきたら、＜調味料＞の材料を加えさらに炒める。
©Eレシピ
3. 火を止めて(1)の炒り卵とレタスを加えて混ぜ、器に盛る。
©Eレシピ
レタスは余熱で火を通します。
【副菜】ニンジンとリンゴジャムのサラダ
ニンジンとジャムの甘さ。材料3つですぐ出来る！ 色鮮やかで、お弁当にも。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：70Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）ニンジン 1本 塩 小さじ1/2
リンゴジャム 大さじ2
パセリ (刻み)適量
【下準備】ニンジンは皮をむき、せん切りにする。
©Eレシピ
ニンジンは150gを目安にしています。
【作り方】1. 抗菌袋などにニンジンと塩を入れ、揉む。しんなりとしたら水気を絞り、リンゴジャムを加えて混ぜる。器に盛り、パセリを散らす。
©Eレシピ
【副菜】揚げない！納豆春巻き
春巻きの皮が少量余った時に。出来立てはパリッと！
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：80Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）春巻きの皮 (小)4枚
納豆 1パック ネギ (刻み)大さじ1
＜小麦粉のり＞
小麦粉 小さじ1/2
水 小さじ1/2
パセリ 適量
【下準備】納豆は付属のタレを混ぜ、ネギも加えて混ぜる。＜小麦粉のり＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 納豆を4等分に分け、春巻きの皮のざらざらしている面の上に細長くのせる。左右を折り、手前から巻いて、巻き終わりを、＜小麦粉のり＞でとめる。
©Eレシピ
2. オーブントースターで約5分。春巻きの皮がほんのりキツネ色になり、パリッとするまで焼く。器に盛り、パセリを添える。
©Eレシピ