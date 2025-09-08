プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛肉、卵、レタスの黒コショウ炒め」 「ニンジンとリンゴジャムのサラダ」 「揚げない！納豆春巻き」 の全3品。
すぐに出来る炒め物も牛肉で手抜き感を無くして。ジャムは砂糖の代わりとして料理にも使いやすい。

【主菜】牛肉、卵、レタスの黒コショウ炒め
牛肉は少量でも、卵と野菜でボリュームアップ。

調理時間：15分
カロリー：402Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師　岡本 由香梨

材料（2人分）

牛肉  (薄切り)200g
卵  2個
  塩  少々
玉ネギ  1個
レタス  2枚
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1
  オイスターソース  大さじ1
  粗びき黒コショウ  小さじ1

【下準備】

牛肉は食べやすい大きさに切る。ボウルに卵を溶きほぐし、塩を混ぜる。玉ネギは縦薄切りにする。レタスは食べやすい大きさにちぎる。

玉ネギは200gを目安にしています。

【作り方】

1. フライパンに分量外のサラダ油をひき、強火にかけ、卵を一気に加えてヘラで大きく円を描くようにゆっくりと混ぜ、ふんわりとした炒り卵を作り、いったん取り出す。

2. (1)のフライパンに分量外のサラダ油をひき、玉ネギをしんなりするまで炒め、牛肉を加えて炒め、色が変わってきたら、＜調味料＞の材料を加えさらに炒める。

3. 火を止めて(1)の炒り卵とレタスを加えて混ぜ、器に盛る。

レタスは余熱で火を通します。

【副菜】ニンジンとリンゴジャムのサラダ
ニンジンとジャムの甘さ。材料3つですぐ出来る！　色鮮やかで、お弁当にも。

調理時間：10分
カロリー：70Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師　岡本 由香梨

材料（2人分）

ニンジン  1本   塩  小さじ1/2
リンゴジャム  大さじ2
パセリ  (刻み)適量

【下準備】

ニンジンは皮をむき、せん切りにする。

ニンジンは150gを目安にしています。

【作り方】

1. 抗菌袋などにニンジンと塩を入れ、揉む。しんなりとしたら水気を絞り、リンゴジャムを加えて混ぜる。器に盛り、パセリを散らす。

【副菜】揚げない！納豆春巻き
春巻きの皮が少量余った時に。出来立てはパリッと！

調理時間：10分
カロリー：80Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師　岡本 由香梨

材料（2人分）

春巻きの皮  (小)4枚
納豆  1パック ネギ  (刻み)大さじ1
＜小麦粉のり＞
  小麦粉  小さじ1/2
  水  小さじ1/2
パセリ  適量

【下準備】

納豆は付属のタレを混ぜ、ネギも加えて混ぜる。＜小麦粉のり＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. 納豆を4等分に分け、春巻きの皮のざらざらしている面の上に細長くのせる。左右を折り、手前から巻いて、巻き終わりを、＜小麦粉のり＞でとめる。

2. オーブントースターで約5分。春巻きの皮がほんのりキツネ色になり、パリッとするまで焼く。器に盛り、パセリを添える。

