大人買いしたい「エモかわキャラグッズ」→【セリア】に売ってた、、！（歓喜）

平成レトロブームの流れに乗って「エモかわキャラグッズ」が注目を集めています。【セリア】からは、1990年代～2000年代前半にかけて人気を集めたティーンブランド【ANGEL BLUE（エンジェルブルー）】と、ノスタルジックなデザインに惹かれた、Z世代からも支持されている【SWIMMER（スイマー）】のキャラグッズが登場。カラフルなデザインで元気が湧いてきそうなビニールショルダーバッグや、大人可愛いデザインの巾着など、全種類コンプリートしたくなりそうなキャラクターグッズを紹介します。

見ているだけで元気が湧く！？ ビニールショルダーバッグ

【セリア】「エンジェルブルー ビニールショルダーバッグ」\110（税込）

エンジェルブルーの人気キャラクター「ナカムラくん」をデザイン。虹のイラストやカラフルな配色に、見ているだけで元気が湧いてきそうなショルダーバッグ。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「イラスト違いが発売されているのですが、店舗にはこちらしかありませんでした」とのこと。人気商品のようなので、運よく見つけたら即GETすることをおすすめします。

ドキドキわくわく！ ランダムに入っているアクリルキーホルダー

【セリア】「エンジェルブルー アクリルミニチャーム 全10種」各\110（税込）

こちらは、全10種発売されているアクリルミニチャーム。中身が見えないパッケージにランダムに入っているそうなので、どのキャラクターが出てくるか開封するまでお楽しみ。シリコーンリング & カニカン付きなので、傘のほか、ポーチやスマホなどにサッと取り付けられそうです。

ノスタルジックなデザインで大人可愛い巾着

【セリア】「巾着 Sweets」\110（税込）

SWIMMERの人気キャラクターを描いた巾着。淡い色合いがノスタルジックなムードも盛り上げます。ラベンダーカラーが上品で、キャラクターものが苦手な大人も使いやすそう。表と裏でデザインが違うのも嬉しいポイント。レポーターとも*さんによると「サイズは16cm × 21cm」とのこと。バッグインポーチとして使えば、小物も可愛く整理できそうです。

じゃら付けしたい！ レトロ可愛いクマのキーホルダー

【セリア】「アクリルキーホルダー（車）」\110（税込）

レトロな車にクマが乗っているアクリルキーホルダー。レポーターとも*さんが「吹き出しの「SWIMMER」も、ポップなデザインでとっても可愛いです」とコメントしているように、細部までこだわりが詰まっています。バッグやスマホにじゃらっとつけるのがトレンドの今、上記で紹介したエンジェルブルーのアクリルミニチャームと組み合わせて使うのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i