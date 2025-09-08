◆米大リーグ オリオールズ４×―３ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が６日（日本時間７日）、敵地・オリオールズ戦に先発し、ノーヒットノーランまであと１アウトの快投を見せたが、９回２死から被弾。日本人投手では野茂英雄、岩隈久志に次ぐ歴史的快挙を逃した。チームは山本降板後に逆転サヨナラ負けを喫し、悪夢の５連敗となった。

快音を、山本は潔く受け入れた。「打たれたな、と思いました」。９回２死。総立ちの観衆が挙げた悲鳴と共に、夜空へ白球が伸びた。自ら選択した１１２球目のカットボールをホリデーに右翼席へ運ばれた。日本人選手では３人目（４度目）の無安打無得点まであとアウト１つ届かなかった。

渡米後初めて９回のマウンドに上がり、８回２／３を１安打１失点１０奪三振。快挙は逃したが、降板する際には万雷の拍手が送られた。だが、ここからまさかの事態に。２番手・トライネンが満塁のピンチを背負うと、押し出し四球で１点差。慌てて前日サヨナラ被弾の左腕スコットを投入したが、リベラに２点適時打を浴びて連日の劇勝を献上した。

９回２死までノーヒットノーランでリードをしながら、９回逆転負けを喫したのは史上初。指揮官は「１つの試合でここまで天国から地獄に落ちるような展開は珍しい」とため息をついた。山本の降板については「完封も消えたし、もう十分だと判断した。残りは救援陣に任せるべきだと思った」と説明。結果は痛恨の黒星で、同地区２位パドレスとは１ゲーム差となった。

ただ、山本の好投が色あせることはない。相次ぐ捕手の故障でロートベットと初バッテリーを組み、自ら配球を組み立てる場面もあった。１１１球目に計測した９８・２マイル（約１５８キロ）は今季最速。「最近すごくいい感覚で投げられている」。オリックス時代には２２、２３年に２年連続ノーヒッターを達成している背番号１８。必ずまた、チャンスはある。（中村 晃大）

◆主な記録

▽日本人ノーノーなら… 日本人では１９９６年９月１７日ロッキーズ戦で当時ドジャースの野茂が初達成。野茂はＲソックスで０１年４月４日オリオールズ戦でも達成し、両リーグで記録。１５年８月１２日オリオールズ戦ではマリナーズの岩隈が達成。昨季今永は７回無安打無失点で継投によるノーノーの１人となった。

▽ノーノー未遂 日本人では１３年４月２日、当時レンジャーズのダルビッシュ。９回２死まで完全投球だったが、中前安打を許した。ダルは１４年５月９日のＲソックス戦でも９回２死から安打を許してノーノーを逃したが、同試合はその後、７回２死の失策とされていた記録が安打に訂正された。前田はツインズ時代の２０年８月１８日ブルワーズ戦で９回先頭に初安打を許して逃した。

▽９回２死から逆転 ＭＬＢ公式のラングス記者によると、１９６１年以降で、９回２死まで無安打ながら勝ったチームはオリオールズが９例目。過去８例はいずれも９回２死まで０―０で、逆転勝ちは初。