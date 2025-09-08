[ËÜÆü¤Î°ìÉÊ]Galaxy Care¡ÜPITAKA Ultra-Slim Case for Galaxy Z Fold7¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³
¡¡¤â¤¦ÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¹¥ê¥à¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤¿Galaxy Z Fold7¤òÅ¹Æ¬Å¸¼¨¤Ç¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ì½Ö¤Î¤¦¤Á¤Ëµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Samsung¤ÎÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯ÇäÆü¤ËÃíÊ¸¤·¡¢µ×¡¹¤Ë¡ÖFold¾Â¡×¤ËµÕÌá¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï²áµî¤Î¥â¥Ç¥ë¤È°ã¤¤¡¢µ¤Ç÷¤¹¤é´¶¤¸¤ëÇö¤µ¤È·Ú¤µ¡£Á´ÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤Ë´°Á´¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´¶Æ°¤ÎÍ¾±¤¤âÎä¤á¤ä¤é¤Ì¤¦¤Á¤ËÂç¤¤ÊÇº¤ß¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Çö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¤ß¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¥±ー¥¹Áª¤Ó¤ÎÌÂÁö
¡¡ËÜÂÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿Æü¡¢¤Þ¤º¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¤¿¤á¤ËÆ±»þ¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤¬½ãÀµ¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥±ー¥¹¤À¤Ã¤¿¡£È¯ÇäµÇ°¤Ç°Â¤¯Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¤Î¤â¸å²¡¤·¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎGalaxy Z Fold7¤ÎÇö¤µ¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÊÒÌÌ»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êÍî²¼»ö¸Î¤¬Ä¶¿´ÇÛ¤À¡£
¡¡¥ª¥Þ¥±¤ËÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ïº£¤Ò¤È¤Ä¡£¸ü¤á¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢°Â¤Ã¤Ý¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£MagSafe¥ê¥ó¥°¤¬¥¹¥±¥¹¥±¤Ê¤Î¤âÉ®¼Ô¤Ë¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤·¤â¤ÎÍî²¼»ö¸Î¤ÎÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂ³¤¤¤Æ¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£À½¤Î¥¯¥ê¥¢¤ÊÎ¾ÌÌ¥«¥Ðー¥±ー¥¹¤À¡£³Î¤«¤ËÍî²¼»þ¤ÎÊÝ¸îÎÏ¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Galaxy Z Fold7¤ò¤Þ¤ë¤ÇÆóÇÜ¤Î¸ü¤µ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥´¥Ä¤µ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â»ý¤ÁÊâ¤¯µ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¢¥é¥ß¥É¥Õ¥¡¥¤¥ÐーÀ½¤ÎÎ¾ÌÌ¥«¥Ðー
¡¡²áµî¤ËGalaxy S24 Ultra¤äÂ¾¼Ò¤ÎFlip·¿¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â°ì»þ°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ²Ú¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥é¥ß¥É¥Õ¥¡¥¤¥ÐーÀ½¤ÎÎ¾ÌÌ¥±ー¥¹¤âÇã¤Ã¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡£½Å¤µ¤Ï25g¡ÊPITAKA¤Ï22g¡Ë¤È·ÚÎÌ¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¾å¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·PITAKA¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È»Å¾å¤²¤ÎµÍ¤á¤¬´Å¤¤¡£³Î¤«¤Ë¥¯¥ê¥¢¥«¥Ðー¤è¤ê¤ÏÇö¤¤¤¬¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È´¶¤¬¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡Ä¡ÄPITAKA¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤ÆºÙ¤¤¥Õ¥ìー¥à¤À¤±¤Î¥«¥Ðー¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Â¦¤À¤±¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¤ÊÀß·×¤ÎPITAKA¤È¤Î´Ë¤¤´¶¤¸¤ÎÃæ²Ú¥â¥Ç¥ë¤Î¥µ¥¤¥ºº¹¤¬ÌÀ³Î¤Ë½Ð¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°´¶¤ÏÁ´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤âGalaxy Z Fold7¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡È·Ú¤ä¤«¤µ¡¢¥¿¥¤¥È¤µ¡¢¥¯ー¥ë¤µ¡É¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
PITAKA¤ÎÊÒÌÌ¥«¥Ðー¤Ø
¡¡¤ä¤Ï¤êÍê¤ì¤ë¤Î¤ÏPITAKA¤Ç¤¢¤ë¡£Ultra-Slim Case¤Ï¤ï¤º¤«22g¡¢¸ü¤µ1.02㎜～1.2mm¤Î¶ËÇöÀß·×¤Ç¡¢Galaxy Z Fold7ËÜÍè¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¡£¥«¥Ðー¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Â¦¤ÏÍç¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ò¥ó¥¸ÉôÊ¬¤ò½ü¤¤¤¿3ÊÕ¤òÌó1.0mm¤Û¤É¤ÎÃÊº¹¤ÇÊÝ¸î¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ºÇ°¡¢PITAKAÊÒÌÌ¡Ü½ãÀµ¥¬¥é¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÀï¤¨¤ë¤«»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÀâÌÀ¤·¤ÆChatGPT¤Ë»ö¸Î³ÎÎ¨¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
¡¡ÌäÂê¤Ï¡Ö¥«¥Ðー¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Â¦¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÍî²¼¤·¤¿¤È¤¤Î»ö¸Î¥ê¥¹¥¯¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ChatGPT¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢´ö²¿³ØÅª¤ÊÃ±½ã¥â¥Ç¥ë¤Ç»î»»¤¹¤ë¤È¡ÖºÇ°¡á¥«¥ÐーÌÌ¤Î±ï¤«¤éÃåÃÏ¤¹¤ë»ö¸Î³ÎÎ¨¡×¤Ï1～3¡óÄøÅÙ¡£¿Í¤Î»ý¤ÁÊý¤äÍî²¼¤ÎÊÊ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â5¡óÁ°¸å¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È20²ó¤Ë1²ó¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤è¡Ä¡Ä¤è¤Û¤ÉÉÔÃí°Õ¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤ê¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ÏÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎºÝ¡¢¥Þー¥Õ¥£ー¤ÎË¡Â§¤ÏËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤é±Õ¾½¤¬¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤È½¤ÍýÈñ¤¬6～12Ëü±ß¶á¤¯¤«¤«¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢³Î¤«¤ËÄã¤¤³ÎÎ¨¤Ç¤âÌµ»ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï²áµî¤Ë2Ç¯Ä¶¤¨¤ÎGalaxy Z Fold4¤Î¥Ò¥ó¥¸½¤Íý¡Ê±Õ¾½¹þ¤ß¡Ë¤ÎÄ¶¹â³Û¸«ÀÑ¤Ë¥Ó¥Ó¥Ã¤Æº£²ó¤ÏGalaxy Care 2Ç¯¥×¥é¥ó¡Ê2Ëü8380±ß¡Ë¤Ë²ÃÆþºÑ¤ß¤À¡£·î¤¢¤¿¤ê1200±ß¡¢1Æü40±ß¤Î¡È°Â¿´ÎÁ¡É¤È³ä¤êÀÚ¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÍ¥Àè¤ÇÊÒÌÌPITAKA¤Ë¹Ô¤¯È½ÃÇ¤Ï¹çÍýÅª¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë½ÐÈñ¤Ï¤«¤µ¤ó¤À¤¬¡¢´û¤ËÅ·°æ¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤¿30Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤ä¤ï¤ÊÂÅ¶¨¤Ï¶ØÊª¤À¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤ÇÊ¬¸ü¤¤Î¾ÌÌ¥«¥Ðー¤ò»È¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢ÊÝ¸±¤Ç¼é¤ê¤Ê¤¬¤éPITAKA Ultra-Slim Case¤Ç¥¯ー¥ë¤µ¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤¬ÀµÆ»¤À¡£¼ÂºÝ¤ËÁõÃå¤·¤Æ´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ÈÊÝ¸î°Ê¾å¤Ë¡ÖGalaxy Z Fold7¤ò³«¤¯¤È¤¤Ë»Ø¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦Éû¼¡Åª¤ÊÍøÅÀ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢É®¼Ô¤¬¹Í¤¨¤ëGalaxy Z Fold7¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÅ¬²ò¤Ï¡ÖPITAKAÊÒÌÌ¥«¥Ðー¡ÜGalaxy Care¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£
¡¡Íî²¼¥ê¥¹¥¯¤ÏÊÝ¸±¤ÇµÛ¼ý¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±Æü¾ï¤Ï¥¹¥ê¥à¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿»Ñ¤ò³Ú¤·¤à¡£ÍçÆ±Á³¤Î¥¹¥Þ¥Û¥é¥¤¥Õ¤Ë°ìËõ¤Î¥¹¥ê¥ë¤òÅº¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢PITAKA¤Î¥¢¥é¥ß¥ÉÁ¡°Ý¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¼Á´¶¤È°Â¿´´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢Galaxy Z Fold7»þÂå¤Î¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£¾¦ÉÊÌ¾ È¯Çä¸µ ¼ÂÇä²Á³Ê Ultra-Slim Case for Galaxy Z Fold7 PITAKA 8999±ß