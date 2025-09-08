乃木坂46、“生田・桜井・久保ユニット曲”久々披露に驚くファン続出「5年ぶり？」「4期＆5期ver.もいい」【真夏の全国ツアー2025】
【モデルプレス＝2025/09/08】乃木坂46が9月4日〜7日の4日間、東京都・明治神宮野球場にて「真夏の全国ツアー2025」のファイナル公演を開催。7日公演では4thアルバム「今が思い出になるまで」に収録されている生田絵梨花（1期生／OG）・ 桜井玲香（1期生／OG）・久保史緒里（3期生）によるユニット曲「ぼっち党」を4期生＆5期生の3人が披露し、反響を呼んでいる。
【写真】乃木坂46、スタイル際立つ夏衣装で“聖地”堂々降臨
同公演では、弓木奈於（4期生）、岡本姫奈（5期生）、冨里奈央（5期生）の3人が、プリンセスのような白のフリル衣装姿で「ぼっち党」を披露。同楽曲はこれまで、2019年5月の「『Sing Out！』発売記念ライブ」、2020年2月の「8th YEAR BIRTHDAY LIVE」の2度しか披露されていない“レア曲”の1つ。今ツアーでも千秋楽公演のみの披露となり、曲が始まると大きな歓声が上がった。
オリジナルメンバーの久保は在籍中だが、今回は4期＆5期の3人で新たに披露。同楽曲は「人生 楽しく生きるには彼が必要だ」「恋をしたい」「愛されたい」「指輪は自分で買ったんだ」といったコミカルな歌詞が特徴で、間奏では冨里が「クリスマスにはケーキを2個買って帰ります、“とみぼっち”です」、岡本は「ChatGPTと毎晩話していたら制限がきちゃって、泣く泣く課金しました。“おかぼっち”です」、弓木は「占い師に『運命の人は70代で出会う』と言われました、“ゆみぼっち”です」とそれぞれが“ぼっちエピソード”を披露する場面もあり、会場を大きく盛り上げた。
「ぼっち党」の久々披露に、ファンからも反響が続々。X（旧Twitter）上では、「まさかやるとは思わなかった！」「5年ぶりかな？久々すぎる」「4期＆5期ver.もいい！最高だった」「過去のユニット曲が披露し続けられるの嬉しい」など多くの反響が寄せられている。
7月4日よりスタートした、毎年恒例の「真夏の全国ツアー2025」の総動員数は26万人、うち明治神宮野球場公演は15.2万人。2024年は東名阪のドーム・スタジアムツアーだったが、2025年は北海道、宮城、東京、静岡、大阪、香川、福岡の全国7都市16公演のツアーとなり、シングルのセンターを務める賀喜遥香が引っ張った。6期生11人（小津玲奈は休養中）は今回が初めてのツアー帯同。明治神宮野球場には初めてステージに立った。
2014年の第1回公演から始まった、明治神宮野球場公演。2001年からの半世紀、明治神宮野球場にて単独ライブを開催したアーティストは乃木坂46のみ（2014年、2015年、2016年、2017年、2018年（※秩父宮ラグビー場と同時開催）、2019年、2022年、2023年、2024年、2025年と開催）。2025年は第10回として、楽曲「真夏日よ」が「乃木坂46 明治神宮野球場公演 10thメモリアルソング」となっており、各地では選抜メンバーによる披露だったが、同会場では全員での歌唱となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆弓木奈於・岡本姫奈・冨里奈央「ぼっち党」披露に反響
同公演では、弓木奈於（4期生）、岡本姫奈（5期生）、冨里奈央（5期生）の3人が、プリンセスのような白のフリル衣装姿で「ぼっち党」を披露。同楽曲はこれまで、2019年5月の「『Sing Out！』発売記念ライブ」、2020年2月の「8th YEAR BIRTHDAY LIVE」の2度しか披露されていない“レア曲”の1つ。今ツアーでも千秋楽公演のみの披露となり、曲が始まると大きな歓声が上がった。
オリジナルメンバーの久保は在籍中だが、今回は4期＆5期の3人で新たに披露。同楽曲は「人生 楽しく生きるには彼が必要だ」「恋をしたい」「愛されたい」「指輪は自分で買ったんだ」といったコミカルな歌詞が特徴で、間奏では冨里が「クリスマスにはケーキを2個買って帰ります、“とみぼっち”です」、岡本は「ChatGPTと毎晩話していたら制限がきちゃって、泣く泣く課金しました。“おかぼっち”です」、弓木は「占い師に『運命の人は70代で出会う』と言われました、“ゆみぼっち”です」とそれぞれが“ぼっちエピソード”を披露する場面もあり、会場を大きく盛り上げた。
「ぼっち党」の久々披露に、ファンからも反響が続々。X（旧Twitter）上では、「まさかやるとは思わなかった！」「5年ぶりかな？久々すぎる」「4期＆5期ver.もいい！最高だった」「過去のユニット曲が披露し続けられるの嬉しい」など多くの反響が寄せられている。
◆乃木坂46 真夏の全国ツアー2025
7月4日よりスタートした、毎年恒例の「真夏の全国ツアー2025」の総動員数は26万人、うち明治神宮野球場公演は15.2万人。2024年は東名阪のドーム・スタジアムツアーだったが、2025年は北海道、宮城、東京、静岡、大阪、香川、福岡の全国7都市16公演のツアーとなり、シングルのセンターを務める賀喜遥香が引っ張った。6期生11人（小津玲奈は休養中）は今回が初めてのツアー帯同。明治神宮野球場には初めてステージに立った。
2014年の第1回公演から始まった、明治神宮野球場公演。2001年からの半世紀、明治神宮野球場にて単独ライブを開催したアーティストは乃木坂46のみ（2014年、2015年、2016年、2017年、2018年（※秩父宮ラグビー場と同時開催）、2019年、2022年、2023年、2024年、2025年と開催）。2025年は第10回として、楽曲「真夏日よ」が「乃木坂46 明治神宮野球場公演 10thメモリアルソング」となっており、各地では選抜メンバーによる披露だったが、同会場では全員での歌唱となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】