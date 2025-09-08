山田涼介が魅せる♡gelato pique×ジョエル・ロブション10周年コレクション

ジェラート ピケの秋冬コレクションに、特別な輝きを添えるニュースが到着しました。2025年秋冬は、ブランド初のコラボレーション先でもある「JOËL ROBUCHON」との10周年を迎える記念イヤー。モデルには多才な活躍を見せる山田涼介さんを初起用。シルク100％のシャツセットや遊び心ある雑貨など全33型が揃う豪華なラインアップで、洗練されたリラックスタイムを彩ります。

山田涼介が纏う記念コレクション

「JOËL ROBUCHON & GELATO PIQUE」10周年を記念した今回のコレクションは、山田涼介さんがモデルとして登場。

撮影では、ステージでのクールな姿とは異なるナチュラルな表情を披露しています。

シルクサテンシャツ＆ロングパンツセット

アイテムには、シルク100％の「シルクサテンシャツ＆ロングパンツセット（メンズ78,100円／レディース75,900円／カラー：クリーム、サイズM・L／フリー）」をはじめ、スムーズィー素材のプルオーバー（メンズ9,680円／レディース8,910円）、カーディガン（10,780円／カラー：クリーム・ブラック／フリー）、ロングパンツ（8,910円）、ワンピース（13,970円）など豊富に展開。

ユニセックスで楽しめるカーディガン（11,440円／トリコロール）も注目です。

“体温を1℃上げる”ナイネンのランジェリーが楽天市場に登場♡

優雅なシルクと遊び心ある雑貨

コレクションには、ブランドのシグネチャーであるハート型アニバーサリーロゴを刺繍したニットや、シックなブラックのサテンジャガードシリーズも登場。

サテンジャガードシャツ（メンズ9,460円／レディース8,910円）、パンツ（メンズ9,460円／レディース8,910円）、カップインキャミワンピース（9,900円）が揃います。

さらに、雑貨は赤いりんごをモチーフにしたポーチ（4,180円）、サテン刺繍トート（5,390円）、ベアチャーム（4,180円）、りんごチャーム（4,950円）、ルームシューズ（メンズ7,920円／レディース7,480円）まで充実。

インテリアを彩るマルチカバー（14,960円）やシルク混ピローケース（6,490円）など、日常をラグジュアリーに格上げする全33型のラインアップが揃います。

記念すべき10周年、特別な一枚を♡

大人のためのリラックススタイルを叶える「JOËL ROBUCHON & GELATO PIQUE」10周年コレクション。

山田涼介さんが着こなすビジュアルと共に、上質な素材や心躍るデザインを楽しめる特別なラインアップです。

シルクやサテンの贅沢なルームウェアから、ギフトにぴったりの雑貨まで揃う今回のコレクションは、自分へのご褒美にも最適。秋冬を彩る一着を見つけに、ぜひチェックしてみてください♪