◆ニエル賞、仏Ｇ２（９月７日・パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル、稍重）

凱旋門賞の前哨戦に３歳牡馬８頭が出走し、ウィリアム・ビュイック騎手が騎乗したクアリフィカー（牡３歳、仏・アンドレ・ファーヴル厩舎、父ロペデヴェガ）が重賞３勝目を飾った。中団の内で脚をため、最後の直線で外に出すと力強い末脚を繰り出し、ゴール前でベイシティローラー（カラム・シェパード騎手＝２着）を短首差かわした。勝ち時計は２分３０秒５６。

同馬は世界的馬主グループのゴドルフィンの所有馬で、２走前の仏ダービーでは２着。前走のギヨームドルナノ賞では、日本馬のアロヒアリイに３馬身半＋頭差をつけられての３着だった。

クアリフィカーには同舞台で行われる凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、仏・パリロンシャン競馬場、芝２４００メートル）への優先出走権が与えられた。

３着はフランス調教馬のパラシュティスト（オイシン・マーフィー騎手）。前走のパリ大賞でＧ１初勝利を飾り、注目を集めていたルファール（牡３歳、仏・ジャンクロード・ルジェ調教師、父ルアーヴル）は、直線で伸びを欠いて６着に敗れた。

ニエル賞は１着賞金が６万７８３０ユーロ（約９２３万円＝フランスギャロ発表の２０２５年レートの１ユーロ約１６３・１３２１３７円で計算）。日本調教馬では２０１３年にキズナ、２０１６年にマカヒキのダービー馬２頭が勝っている。