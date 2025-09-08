冷やして食べる鶏胸レシピ⁉味しみしみでたまらん『鶏むねとなすの黒酢揚げびたし』

ジューシーな鶏むねととろけるなすに、黒酢のまろやかな酸味がじゅわっとしみ込む「揚げびたし」。

みょうがのさわやかさも加わり、冷やすとさらにおいしさ倍増！ 味しみしみがじーんとくる、残暑にぴったりのおかずです。

『鶏むねとなすの黒酢揚げびたし』のレシピ

材料（2〜3人分）

鶏胸肉……1枚（約250g）

なす……3個（約240g）

みょうが……3個

しょうゆ……小さじ1/2

酒……小さじ1/2

片栗粉……大さじ3

揚げ油……適宜

〈ひたし汁〉

砂糖……大さじ1

しょうゆ……大さじ2と1/2

黒酢……大さじ2と1/2

水……大さじ4

作り方

（1） 材料の下ごしらえをする

なすはへたを切って縦半分に切り、皮目に格子状に切り込みを入れて、長さを半分に切る。みょうがは縦半分に切る。鶏肉は皮を除き、幅2cmほどの一口大のそぎ切りにする。しょうゆ、酒をもみ込み、片栗粉を1切れずつしっかりとまぶす。バットにひたし汁の材料を混ぜる。

（2）野菜、鶏肉を順に揚げる

フライパンに揚げ油を高さ2cmほど入れ、低めの中温（170℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱する。みょうが、なすを入れ、ときどき返しながら、みょうがは1分、なすは2分30秒ほど揚げて油をきる。続けて鶏肉を入れ、ときどき返しながら3分、強火にして1分ほど揚げ、油をきる。

（3）ひたし汁に漬けて冷やす

ひたし汁に（2）を熱いうちに加えてなじませる。粗熱が取れたら冷蔵庫で30分以上冷やしていただく。

作った当日はもちろん、翌日まで冷蔵庫でしっかり冷やしても、味しみバッチリで最高♪

さっぱり黒酢がじんわりしみた鶏むねと野菜が、残暑の食卓に元気をプラスしてくれます。

（『オレンジページ』2025年8月17日号より）