乃木坂46、神宮ライブで「ぼっち党」披露にファン歓喜「予想外すぎた」 まさかのメンバー選出にも反響
アイドルグループ・乃木坂46が7日、東京・明治神宮球場で『真夏の全国ツアー2025』ツアーファイナルを開催。弓木奈於・冨里奈央・岡本姫奈のユニットで披露された「ぼっち党」が話題となった。
【ライブ写真51枚】10回目の神宮！最高の笑顔を見せる乃木坂46
「ぼっち党」のオリジナルメンバーは元乃木坂46の1期生・生田絵梨花、桜井玲香と、現メンバーの3期生・久保史緒里の3人。今回は、弓木、冨里、岡本の3人が真っ白なドレス衣装で登場し、それぞれ“ゆみぼっち”、“とみぼっち”、“おかぼっち”と名乗り、会場を盛り上げていた。
ファンからはSNSで「まさかのぼっち党!!」「予想外すぎた」「最高すぎだろ」「この曲が聴けると思わなかったw」「奈於ちゃんセンターのぼっち党激アツすぎる」「おかひながぼっち党で言ってた『チャットGPTに話しかけすぎて制限来て課金した』って話がたまらなく好き(笑)」「『ぼっち党』→『あんなに好きだったのに…』→『ボーダー』の流れが完全に1期2期がいたあの時代を完全に思い出させてくれる神展開すぎて震える」などの反響が寄せられていた。
