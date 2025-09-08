2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）が7日（日）に閉幕し、個人賞が発表された。

前回大会までの24カ国から32カ国へと出場国が増えた今回の世界バレー。ネーションズリーグ2025女王でもある女子イタリア代表の優勝で幕を閉じた。準優勝は大会初のメダル獲得となる女子トルコ代表、3位は女子ブラジル代表、そして女子日本代表は4位という結果だった。

大会MVPにはイタリアの司令塔を務めるアレッシア・オッロが選ばれた。オッロはベストセッターにも選ばれ、イタリアからはベストリベロにモニカ・デ・ジェンナーロ、ベストミドルブロッカーにアンナ・ダネージも選ばれている。

準優勝のトルコからは、ベストオポジットのメリッサ・バルガスとベストミドルブロッカーのエダ・エルデムが選出。そしてブラジルからは3位決定戦で日本を苦しめたガブリエラ・ギマラエスがベストアウトサイドヒッターに選ばれている。

そして4位の日本からはキャプテンの石川真佑が選出。石川はエースとして多くのボールを託されるだけでなく、守備面でもチームを大きく助けた。

■2025バレーボール女子世界選手権個人賞

【MVP】

アレッシア・オッロ（イタリア）



【ベストアウトサイドヒッター】

ガブリエラ・ギマラエス（ブラジル）

石川真佑（日本）



【ベストリベロ】

モニカ・デ・ジェンナーロ（イタリア）



【ベストセッター】

アレッシア・オッロ（イタリア）



【ベストオポジット】

メリッサ・バルガス（トルコ）



【ベストミドルブロッカー】

アンナ・ダネージ（イタリア）

エダ・エルデム（トルコ）