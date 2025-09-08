乃木坂４６が７日、東京・明治神宮野球場で「真夏の全国ツアー２０２５」の最終公演を開催した。今回は同会場での第１０回公演となり４日間で全１２１曲の熱唱で計１５万２０００人を動員。“全員がヒロイン”をテーマに７都市１６公演を完走してツアー総動員は２６万人を記録し、改めてグループの勢いを示した。

会場に「乃木坂４６」コールが響き続けた。ファンの帰宅を促すアナウンスを遮るように明るくなったステージにメンバーが飛び出した。予定にはなかったＷアンコール。賀喜遥香（２４）が初めてシングルのセンターを務めた「君に叱られた」を披露した。「Ｗアンコールまでいただいてありがとうございます。明るい中で皆さんのお顔が見られてうれしい、ありがとうございます。どうしよう…」。戸惑いながらも感謝を伝えた。

打ち上げ花火とともに恒例のツアーは締めくくられた。中心となって引っ張ってきた賀喜は「この暑さに負けないくらいタオルを回して熱くなれ！！」と激しくあおり、「ガールズルール」など夏曲を披露。夏の野外で４日間１２１曲の熱いステージを届けた。

ツアーのセットリストは“全員がヒロイン”をテーマに、メンバーがセンターを務める日替わりブロックでも魅了。賀喜は「ここにいるみんなが主役です。みんなで歌いましょう」と涙を流しながら「Ｓｉｎｇ Ｏｕｔ！」をファンとともに歌唱した。さらに、２月に加入した６期生にとっては初のツアーでもあり、同期でのみの歌唱を披露するなど“新たな乃木坂４６”とともにグループとしての総合力を示した。

同曲と「乃木坂の詩」パートでは上空で総数１１００機の大規模なドローンショーも彩った。観客席からのかけ声と、ドローンが夜空に描き出す文字がシンクロし新たなコール＆レスポンスの形を表現。ドローン一機一機の発光を電光掲示板のように制御する生成ＡＩプログラムを新たに開発し、導入するという演出面でも最先端をいった。

最後はマイクを通さずメンバー全員で「今年の夏もありがとうございました」と叫んだ。賀喜は目をうるませ「すごく楽しくて、幸せで愛でいっぱいの夏でした」と思いを伝えた。