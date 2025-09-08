乃木坂４６が７日、東京・明治神宮野球場で「真夏の全国ツアー２０２５」の最終公演を開催した。今回は同会場での第１０回公演となり、４日間で全１２１曲、計１５万２０００人を動員した。“全員がヒロイン”をテーマに７都市１６公演を完走してツアー総動員は２６万人を記録。改めてグループの勢いを示した。

“聖地”で打ち上げ花火とともに恒例のツアーを締めくくった。１４年から始まった同球場の公演は歴史を積み上げてきた。キャプテンの梅澤美波（２６）は「来年、ここ神宮は開場１００周年を迎える。また来年もみんなとここでお祝いしたいです。私たちの立つ神宮１１回目はここにいるみんなで必ずつないでいきます」と誓った。

０１年以降の半世紀で同球場にて単独ライブを開催したアーティストは乃木坂４６のみ。今年は第１０回として明治神宮野球場公演１０ｔｈメモリアルソングの「真夏日よ」は各地では選抜メンバーによる披露だったが、同会場では全員で歌唱し、特別な瞬間を迎えた。

梅澤は「今の私たちの強みはみんなが乃木坂４６に向ける愛情の強さだと思いました。それが過去へ向けてでも、未来へでもここにいる人たち、いた人たちへでも、いろんな方向に向いていて、みんなが乃木坂４６を愛してここで頑張っているから乃木坂４６らしさが生まれると思った。私たちは私たちの表現の仕方でこれからもファンの皆さまを幸せにしていきたい」と思い語り、「神宮での物語は、きっとこれからも続いていく」とつないでいく意志を示した。

世代は変わり、今年は与田祐希、佐藤楓、中村麗乃が卒業するなどメンバーが入れ替わっても圧倒的な力と不動の人気ぶり見せ続ける乃木坂４６。久保史緒里（２４）は「今日が終われば乃木坂の夏は終わります。また来年、この場所で会いましょう」と呼びかけ、梅澤は「また来年も絶対に（神宮に）帰ってくるし、ずっと私たちのことを大好きでいてね」と約束した。