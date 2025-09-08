乃木坂46賀喜遥香、梅澤美波からの言葉に涙溢れる「楽になりました」【真夏の全国ツアー2025】
【モデルプレス＝2025/09/08】乃木坂46が9月4日〜7日の4日間、東京都・明治神宮野球場にて「真夏の全国ツアー2025」のファイナル公演を開催。7日公演のアンコールでは、ツアーの座長を務めた賀喜遥香（4期生）へ向けて、グループのキャプテン・梅澤美波（3期生）が感謝を伝えた。
【写真】乃木坂46、スタイル際立つ夏衣装で“聖地”堂々降臨
39thシングル「Same numbers」のセンター・賀喜が引っ張ってきた今ツアー。最終公演となった7日のアンコールでは、声が枯れていた賀喜にメンバーから心配の声が上がっていたが、そんな状況の中でも賀喜は「美波さんも（枯れている）」と、“声が枯れているのは自分だけではない”ことを伝えていた。
これを受けて、梅澤は「よく頑張ったね、かっきー（賀喜）。本当に、よく頑張った！」と語り掛け、「今はこのツアーを引っ張ってくれたかっきーに私たちが感謝を伝えるときだから、ちゃんと受け止めなさい！」と笑顔で口に。「本当にね、ずっと笑顔で。多分泣かないようにこらえてた姿をずっと見ていたから。この子が不安なくステージに立つまでに、どれほど1人の時間を過ごしたんだろうってずっと思っていたけど、そのおかげで私たちは本当にね、安心してツアーを回れたから」と続け、「お疲れ。最高に楽しかったね。頑張った！」と、涙ぐむ賀喜を優しいハグで包みこんだ。
こらえていた涙が溢れた姿に、梅澤も思わず「やっと泣いた」と安堵の表情。賀喜は照れ笑いを浮かべつつ「泣けたのはすごい、楽になりました。心が」と吐露していた。
7月4日よりスタートした、毎年恒例の「真夏の全国ツアー2025」の総動員数は26万人、うち明治神宮野球場公演は15.2万人。2024年は東名阪のドーム・スタジアムツアーだったが、2025年は北海道、宮城、東京、静岡、大阪、香川、福岡の全国7都市16公演のツアーとなった。6期生11人（小津玲奈は休養中）は今回が初めてのツアー帯同。明治神宮野球場には初めてステージに立った。
2014年の第1回公演から始まった、明治神宮野球場公演。2001年からの半世紀、明治神宮野球場にて単独ライブを開催したアーティストは乃木坂46のみ（2014年、2015年、2016年、2017年、2018年（※秩父宮ラグビー場と同時開催）、2019年、2022年、2023年、2024年、2025年と開催）。2025年は第10回として、楽曲「真夏日よ」が「乃木坂46 明治神宮野球場公演 10thメモリアルソング」となっており、各地では選抜メンバーによる披露だったが、同会場では全員での歌唱となった。（modelpress編集部）
◆賀喜遥香、梅澤美波の言葉に涙「楽になりました」
◆乃木坂46 真夏の全国ツアー2025
