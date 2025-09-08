¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¢á¡Ù¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×41¹æ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¡¸¶ºî¡§³©¸«²¼¡¹¡õºî²è¡§´äºêÍ¥¼¡¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå
¡¡¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î¶áÌ¤Íè¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ëÃ»´ü½¸ÃæÏ¢ºÜ¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¢á¡Ê¤¸¤å¤¸¤å¤Ä¤«¤¤¤»¤ó¥â¥¸¥å¥í¡Ë¡Ù¤¬¡¢9·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×2025Ç¯41¹æ¤Ë¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¸¶ºî¤Ï³©¸«²¼¡¹¡¢ºî²è¤Ï´äºêÍ¥¼¡¤¬Ã´Åö¡£½é²ó¤ÏÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥«¥é¡¼54¥Ú¡¼¥¸·ÇºÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¢á¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¾þ¤ë¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×2025Ç¯41¹æÉ½»æ
¡¡³©¸«¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×2018Ç¯14¹æ¡Ê3·î5ÆüÈ¯Çä¡Ë¤«¤é2024Ç¯44¹æ¡Ê9·î30ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Þ¤Ç¡¢6Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡ÊÁ´30´¬¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï 0 ÅìµþÅÔÎ©¼ö½Ñ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡Ù¤È¤·¤Æ0´¬¤â´©¹Ô¡Ë¤òÏ¢ºÜ¡£ËÜºî¤Ï¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù´°·ë¸å¡¢½é¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢³©¸«¤¬¸¶ºî¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤âº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºî²è¤òÌ³¤á¤ë´äºê¤Ï¡¢Æ±»ï2022Ç¯51¹æ¡Ê11·î21ÆüÈ¯Çä¡Ë¤«¤é2024Ç¯10¹æ¡Ê2·î5ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Þ¤Ç¡Ø°Å¹æ³Ø±à¤Î¤¤¤í¤Ï¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§À¾Èø°Ý¿·¡¿Á´7´¬¡Ë¤òÏ¢ºÜ¤·¡¢ºî²è¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×41¹æÉ½»æ¤ÈËÜºî¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¢µÚ¤Ó³©¸«¡õ´äºê¤¬Ï¢ºÜ³«»Ï¤Ë´ó¤»¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥À¥¤¥Ê¡¼¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥éÊ¸¸Ë¡Ë¤ä¡ØÂ¾¿Í»ö¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤Ê¤ÉÌ¾ºî¤òÂ¿¿ô¼¹É®¤·¤Æ¤¤¿ºî²È¡¦Ê¿»³Ì´ÌÀ¤Ë¤è¤ë¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¾®Àâ´ë²è¤â¿Ê¹ÔÃæ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ï10·î17Æü¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡ÙÉü³è¾å±Ç¡¢11·î7Æü¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡×¡ß¡Ö»àÌÇ²óÞâ Àè¹Ô¾å±Ç¡×¡Ù·à¾ì¸ø³«¤ËÂ³¤¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷·èÄê¤À¡£
¡¡¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¢á¡Ù½é²ó¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×2025Ç¯41¹æ¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¤è¤ê9·î8ÆüÈ¯Çä¡£
¢¨¸¶ºî¡§³©¸«²¼¡¹¡¢ºî²è¡§´äºêÍ¥¼¡¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¸¶ºî¡§³©¸«²¼¡¹
¡¡³©¸«¤Ç¤¹¡£¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ê°Ê²¼¼ö½Ñ¡ËÏ¢ºÜÃæ¡¢»ä°Ê³°¤ÎÊý¤¬¼¹É®¤¹¤ë¼ö½Ñ¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Î¤ªÏÃ¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¡²è¤È¤¤¤¦ÇÞÂÎ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇºîÉÊ¤ÎÌ¾Á°¤¬Áö¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Åö»þ¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤ª¼õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¡¢ËÜÊÔ¤Î¤³¤³¤ò¹¤²¤¿¤é¡¢¤³¤³¤ÎÀßÄê¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤é¡¢»þÂåÀßÄê¤òÊÑ¤¨¤¿¤é¡¢¤¤¤Ã¤½¥Ñ¥é¥ì¥ë¤Ê¤é¤ÈÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢È¯ÁÛÃÊ³¬¤Ç¤Ï°ìÈÖÆÍÇï»Ò¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø¥â¥¸¥å¥í¡Ù¤¬Ï¢ºÜ²ñµÄ¤ò·Ð¤Æ¼Â¸½¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ã»´ü½¸ÃæÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£È¾Ç¯¤Û¤É¡ÊÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±¹ÔËÜ3´¬¤¯¤é¤¤¡£
¡¡ºî²è¤Ï¤¢¤Î´äºêÍ¥¼¡¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë!!¡¡¤¹¤´¤¤¤¾!!¡¡¤¦¤Þ¤¤¤¾!!¡¡åºÎï¤À¤¾!!
¡¡¿·¤·¤¤¼ö½Ñ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤Æ¡Ø¥â¥¸¥å¥í¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºî²è¡§´äºêÍ¥¼¡
¡¡´äºê¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤ºî²è²È¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£Ã´ÅöÊÔ½¸ÅÁ¤¤¤Ë³©¸«ÀèÀ¸¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï´ò¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥Í¡¼¥à¤ò¸«¤Æ¤âËÍ¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¤ÈÉÔ°Â¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤â¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤éºî²èÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ö½Ñ¥Õ¥¡¥ó¤ä¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ø¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡ËÍ¤â°ìÆÉ¼Ô¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡¡¤»¤Ã¤«¤¯ËÍ¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°Ê¾å¡¢²²¤»¤º¼«Ê¬¤é¤·¤¯ºî²è¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
