Éé½ý¤ÇÂåÉ½Î¥Ã¦¤ÎF¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¡Ä¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½»Ø´ø´±¡Ö¿¼¹ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡Ä¡×
¡¡¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¯¡¼¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤¬¡¢MF¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤ÎÂåÉ½Î¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£6Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥à¥ó¥É¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¡Ù¤¬»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1¡Ý1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ËF¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢»î¹çÅÓÃæ¤Ëç½Éô¤Î°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ5Æü¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊKNVB¡Ë¤ÏÆ±Áª¼ê¤¬ÂåÉ½¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¡¼¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢7Æü¤Î¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢ÂåÉ½Àï¤òÁ°¤Ë¤·¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö»î¹çÃæ¤ËÈà¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¤ò¸òÂå¤µ¤»¤¿¤ó¤À¡£ÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Û¤É²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿¼¹ï¤Ê¥±¥¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÉé½ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤À¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¹¤®¤¿¡×¤È¡¢F¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤¬ÂåÉ½¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢F¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï14Æü¤Ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè4Àá¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¡¢18Æü¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤ËÎ×¤àÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Éé½ý¤¬Ä¹°ú¤±¤ÐÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1¡Ý1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ËF¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢»î¹çÅÓÃæ¤Ëç½Éô¤Î°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ5Æü¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊKNVB¡Ë¤ÏÆ±Áª¼ê¤¬ÂåÉ½¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢F¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï14Æü¤Ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè4Àá¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¡¢18Æü¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤ËÎ×¤àÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Éé½ý¤¬Ä¹°ú¤±¤ÐÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£