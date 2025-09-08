¥Ï¥»¥¬¥ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥À¥Ã¥È¥µ¥ó ¥Ö¥ëー¥Ðー¥É 1600 SSS w/¥Á¥ó¥¹¥Ý¥¤¥éー¡×ºÆÈÎÊ¬¤òËÜÆü½Ð²Ù³«»Ï¡ª
¡Ú¥À¥Ã¥È¥µ¥ó ¥Ö¥ëー¥Ðー¥É 1600 SSS w/¥Á¥ó¥¹¥Ý¥¤¥éー¡Û 9·î8Æü ½Ð²Ù³«»Ï ²Á³Ê¡§3,960±ß
(C) HASEGAWA All Rights Reserved.
¡¡¥Ï¥»¥¬¥ï¤Ï9·î8Æü¤Ë¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥À¥Ã¥È¥µ¥ó ¥Ö¥ëー¥Ðー¥É 1600 SSS w/¥Á¥ó¥¹¥Ý¥¤¥éー¡×ºÆÈÎÊ¬¤Î½Ð²Ù¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3,960±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Á¥ó¥¹¥Ý¥¤¥éー¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¤µ¤ì¤¿¡Ö¥À¥Ã¥È¥µ¥ó ¥Ö¥ëー¥Ðー¥É 1600SSS¡×¤ò1/24¥¹¥±ー¥ë¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡£¥ì¥¸¥óÉôÉÊ¤Î¡Ö¥Á¥ó¥¹¥Ý¥¤¥éー¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë¤È·Â¤¬¾®¤µ¤á¤Î¥¿¥¤¥äÉôÉÊ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ö¹â¤ò¾¯¤·Íî¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç»Å¾å¤¬¤ë¡£
(C) HASEGAWA All Rights Reserved.
Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ê³ô¡Ë¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£